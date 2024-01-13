Свадьба мечты: 9 практичных советов по подготовке к церемонии

Свадьба – это не только счастливое событие для влюбленных, но и испытание на прочность. Чтобы все прошло, как надо, лучше подготовится заранее, предусмотрев некоторые моменты.

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Свадьба – мероприятие не только очень долгожданное, но и требующее тщательной подготовки, чтобы самый счастливый день в жизни влюбленных не превратился в череду неприятностей и не запомнился испорченным настроением. Фотограф Мисти, автор сайта Misty C. Photography, которая много лет снимает свадьбы, дала парам советы, как подготовиться к торжеству и что нужно сделать (а чего не делать), чтобы все прошло наилучшим образом.

Не забудьте разносить обувь

Кружевные свадебные туфли на плоской подошве или эффектные лодочки на шпильке стоит разносить перед свадьбой, даже если кажется, что они вам впору. Нет ничего хуже, чем появление волдырей от того, что обувь натерла из-за многочасовой ходьбы и танцев.

Перед свадьбой разносите туфли Фото: freepic.diller

Никакого автозагара

Фотограф уверяет, что нет ничего гламурного в том, чтобы в день свадьбы выглядеть как лобстер или, еще лучше, умпа-лумпа.

"Держитесь подальше от соляриев, загара, спреев для загара или автозагара за неделю до важного дня", – предупреждает Мисти.

Не ждите последней минуты, чтобы сделать маникюр

О красивом маникюре стоит позаботиться хотя бы за несколько дней до свадьбы. Одна из худших вещей — это облезшие ногти, когда вас собираются фотографировать с кольцом или букетом. Ногти попадут в кадр во время крупных планов рук, поэтому приведите их в порядок с расчетом, чтобы не повредить до дня Х.

О маникюре стоит позаботиться загодя Фото: freepic.diller

Не экспериментируйте с макияжем

Перед свадьбой обязательно необходимо подобрать свой макияж и не стоит экспериментировать с новыми продуктами. Возможно, придется проконсультироваться не с одним визажистом. Помните, что пятна на коже или высыпание после использования новой косметики не украсят ваше лицо на фотографиях.

Не стригите и не красьте волосы

Никаких резких стрижек и покраски за неделю до свадьбы. Лучше, как и макияж, подберите прическу заранее, чтобы в день бракосочетания вы были уверены в результате. И помните, что не всегда стрижка или покраска могут иметь тот эффект, которого вы ждете.

Не занимайтесь контактными видами спорта

Если не хотите на свадьбе быть с синяками, переломами, ушибами или вывихами, воздержитесь от тяжелых тренировок и контактных видов спорта. Эндорфинами догонитесь уже после того, как праздник пройдет.

Не забывайте о сбалансированной диете

Ваша кожа не только будет выглядеть великолепно, но и вы будете прекрасно себя чувствовать, и у вас не будет раздутия живота. Контролируя питание, не увлекайтесь чрезмерным похудением. Голодные обмороки на свадьбе точно ни к чему.

Перед свадьбой необходимо уделить внимание правильному питанию Фото: Freepik

Не пейте слишком много алкоголя

Придерживайтесь лимита в один бокал перед важным днем. Это играет важную роль в вашей сбалансированной диете. Пейте побольше воды, и ваша кожа, волосы и настроение станут намного лучше! И никакого похмелья!

Не забывайте спать

Несмотря на то, что свадебные приготовления занимают массу времени, не забывайте отдыхать. Особенно это касается последнего дня перед церемонией. Если вы будете на свадьбе невыспавшимися, это явно не добавит вам радости.

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