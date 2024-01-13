Восхитительные кексы "Захер": самый шоколадный десерт на скорую руку

"Захер" – это не просто десерт, а символ кулинарного искусства Австрии и важная часть культуры и истории Вены.

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Десерт "Захер" – это знаменитый австрийский шоколадный торт, рецепт которого был придуман в Вене в 1832 году для князя Клеменса фон Меттерниха 16-летним учеником кондитера Францем Захером. Юному Францу удалось создать десерт, который стал кондитерской легендой и сегодня известен во всем мире.

Классический торт "Захер" состоит из двух слоев шоколадного бисквита, между которыми находится слой абрикосового джема. Верх торта покрыт густой темной шоколадной глазурью. Если вы любите шоколадные десерты, но времени на приготовление целого торта нет, испеките на скорую руку маленькие кексы "Захер" и не отказывайте себе в шоколадном удовольствии. Рецептом кексов поделился сайт Misya.info.

Ингредиенты на 10-12 кексов:

яйца – 2 шт.;

молоко – 150 мл;

растительное масло – 30 мл;

мука – 200 г;

какао порошок – 30 г;

сахар – 100 г;

разрыхлитель – 1 пакетик;

черный шоколад – 100 г;

абрикосовый джем – по вкусу.

Приготовление

Шаг 1

Соедините в миске молоко, масло и яйца. Перемешайте их миксером или венчиком до однородности.

Шаг 2

В другую миску просейте муку с разрыхлителем и какао. Добавьте сахар и перемешайте.

Шаг 3

Вылейте жидкую смесь в сухую и быстро замесите тесто.

Шаг 4

Разложите тесто по формочкам для выпечки кексов. Заполните формы так, чтобы тесто не доходило до края формы на 1-2 см.

Шаг 5

Разогрейте духовку до 180°С в режиме конвекции. Поставьте формы с кексами в духовку на средний уровень и выпекайте около 20 минут.

Шаг 6

Готовые кексы остудите на решетке, не вынимая из формы.

Шаг 7

Достаньте кексы из формочек. Острым ножом аккуратно вырежьте центральную часть кекса. Образовавшееся отверстие положите чайную ложку абрикосового джема и прикройте вырезанной частью, как крышечкой.

Шаг 8

Шоколад поломайте на кусочки и растопите на водяной бане или в микроволновке на небольшой мощности.

Шаг 9

Полейте кексы растопленным шоколадом и дайте ему застыть.

Ваши кексы "Захер" готовы! Теперь можно наслаждаться каждым кусочком этого шоколадного счастья.

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