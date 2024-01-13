Оладьи, как из сказки: 5 секретов идеального блюда к чаю

Оладьи — это простое на первый взгляд блюдо, но у него есть свои нюансы приготовления, которые сделают ваши оладьи просто идеальными.

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Если вы решили побаловать своих домашних оладьями к чаю, то наверняка хотите, чтобы они были воздушными и не собрали в себя весь жир со сковородки. Для этого опытные хозяйки применяют кулинарные хитрости. Пятью секретами воздушных оладий, которые не впитывают много масла, поделилось издание "24 канал".

Прогрейте кефир

Не спешите вводить в тесто кефир, только достав его из холодильника, поскольку такие оладьи просто не поднимутся. Опытные хозяйки слегка подогревают кефир или кислое молоко прежде чем замешивать тесто. Можно просто достать кефир заранее и дать ему дойти до комнатной температуры. Теплый кисломолочный напиток – это главный секрет, благодаря которому оладьи получаются нежными и пышными.

Дайте тесту постоять

Не стоит ставить сковороду на огонь и печь оладьи сразу же после того, как вы приготовили тесто. Оно должно настояться и "отдохнуть", чтобы оладьи получились действительно великолепными. Считается, что для этого вполне достаточно 15-20 минут.

Не перемешивайте тесто

Многие начинающие кулинары часто думают, что тесто нужно перемешать непосредственно перед выпечкой оладьев. Но это заблуждение. Настоявшееся тесто нужно просто выкладывать ложкой на хорошо прогретую сковороду, смазанную растительным маслом. Обратите внимание, оладьи не должны плавать в масле как во фритюре. Сковороду достаточно смазать маслом с помощью кисточки.

Накройте крышкой

По поводу крышки существует множество разногласий, но профессиональные кулинары уверены, что без крышки при приготовлении оладьев не обойтись. Ведь именно благодаря тому, что под крышкой собирается пар, они получаются максимально пышными.

Используйте бумажное полотенце

Готовые оладьи со сковороды выкладывайте сначала на бумажное полотенце. Оно отлично впитает излишки масла и оладьи не будут слишком жирными.

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