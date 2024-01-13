Как из лучшей кондитерской: быстрый рецепт восхитительного штруделя с вишней

Штрудель восхищает хрустящей текстурой слоеного теста снаружи и обильной сочной начинкой внутри. Приготовьте штрудель по этому простому рецепту и порадуйте близких вкусной домашней выпечкой.

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Штрудель с вишней из слоеного теста – вариант простой и быстрой выпечки для зимнего чаепития. Он представляет собой рулет из готового теста с ароматной и сочной начинкой из ягод. Приготовить десерт по этому рецепту будет несложно даже начинающим кулинарам. Рецепт опубликовал женский журнал Storinka.

Ингредиенты:

тесто слоеное бездрожжевое 500 г;

вишня без косточек – 600 г;

яйцо куриное – 1 шт;

масло сливочное – 1 ст. л;

сухари панировочные – 80 г;

сахар – 100 г;

крахмал кукурузный – 1 ст. л;

пудра сахарная – для присыпки.

Вишни в этом рецепте можно использовать как свежие замороженные или консервированные в собственном соку.

Приготовление

Слоеное тесто и вишни, если они у вас замороженные, нужно предварительно достать из морозилки и полностью разморозить при комнатной температуре.

Шаг 1

Удалите из вишен косточки и слейте сок. Добавьте кукурузный крахмал и перемешайте.

Шаг 2

Припылите поверхность мукой и раскатайте слоеное тесто тонким пластом. Смажьте слой теста растопленным сливочным маслом и распределите равномерно панировочные сухари.

Шаг 3

Выложите вишни на сверху на сухари и равномерно посыпьте сахаром. Сверните тесто с начинкой в плотный в рулет.

Шаг 4

Застелите противень пергаментом для выпечки или силиконовым ковриком. Аккуратно выложите штрудель на лист. Смажьте сверху взбитым яйцом с помощью силиконовой кисточки.

Шаг 5

Выпекайте в предварительно разогретой до 200 градусов духовке в течение 20-30 минут до появления золотистой корочки.

Шаг 6

Охлажденный штрудель посыпьте сахарной пудрой и нарежьте на порционные куски.

Можно украсить десерт листиками мяты и подать к каждой порции шарик мороженого. Приятного аппетита!

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