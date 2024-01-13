Как из лучшей кондитерской: быстрый рецепт восхитительного штруделя с вишней
Штрудель восхищает хрустящей текстурой слоеного теста снаружи и обильной сочной начинкой внутри. Приготовьте штрудель по этому простому рецепту и порадуйте близких вкусной домашней выпечкой.
Штрудель с вишней из слоеного теста – вариант простой и быстрой выпечки для зимнего чаепития. Он представляет собой рулет из готового теста с ароматной и сочной начинкой из ягод. Приготовить десерт по этому рецепту будет несложно даже начинающим кулинарам. Рецепт опубликовал женский журнал Storinka.
Ингредиенты:
- тесто слоеное бездрожжевое 500 г;
- вишня без косточек – 600 г;
- яйцо куриное – 1 шт;
- масло сливочное – 1 ст. л;
- сухари панировочные – 80 г;
- сахар – 100 г;
- крахмал кукурузный – 1 ст. л;
- пудра сахарная – для присыпки.
Вишни в этом рецепте можно использовать как свежие замороженные или консервированные в собственном соку.
Приготовление
Слоеное тесто и вишни, если они у вас замороженные, нужно предварительно достать из морозилки и полностью разморозить при комнатной температуре.
Шаг 1
Удалите из вишен косточки и слейте сок. Добавьте кукурузный крахмал и перемешайте.
Шаг 2
Припылите поверхность мукой и раскатайте слоеное тесто тонким пластом. Смажьте слой теста растопленным сливочным маслом и распределите равномерно панировочные сухари.
Шаг 3
Выложите вишни на сверху на сухари и равномерно посыпьте сахаром. Сверните тесто с начинкой в плотный в рулет.
Шаг 4
Застелите противень пергаментом для выпечки или силиконовым ковриком. Аккуратно выложите штрудель на лист. Смажьте сверху взбитым яйцом с помощью силиконовой кисточки.
Шаг 5
Выпекайте в предварительно разогретой до 200 градусов духовке в течение 20-30 минут до появления золотистой корочки.
Шаг 6
Охлажденный штрудель посыпьте сахарной пудрой и нарежьте на порционные куски.
Можно украсить десерт листиками мяты и подать к каждой порции шарик мороженого. Приятного аппетита!
Читайте также:
Оригинальный рецепт знакомого блюда. Как приготовить постный штрудель
Просто и без замеса теста. Рецепт штруделя с яблоками из лаваша
Изумительный штрудель с грибами, курицей и сыром: пошаговый рецепт