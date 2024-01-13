Просто тает во рту: бисквитное печенье "Кошачьи язычки" (видео)
Для того чтобы приготовить вкусное и хрустящее печенье, понадобится совсем немного продуктов, которые есть практически в каждом доме.
Это тот случай, когда из простых и доступных ингредиентов за очень короткое время можно создать очень вкусный десерт. Печенье получило свое название из-за характерной формы. Из предложенного набора продуктов у вас получится приблизительно 50 штук. Рецептом хрустящих десерта поделился канал "Быстро, просто и аппетитно".
Ингредиенты:
- мука – 160 г;
- пудра сахарная – 140 г;
- ваниль или ванильный сахар;
- масло сливочное – 125 г;
- молоко – 1 ч.л;
- соль – щепотка;
- белки – 2 шт.
Приготовление
Шаг 1
Просейте муку, смешав ее с сахарной пудрой. Разотрите масло с молоком и поэтапно добавляйте муку и сахар, постоянно размешивая масляную смесь ложкой.
Шаг 2
Отделите желтки от белков. Взбейте белки до крепких пиков, добавив в них щепотку соли. Очень аккуратно введите их в тесто, размешивая его по часовой стрелке силиконовой лопаткой.
Шаг 3
Застелите противень силиконовым ковриком или пекарской бумагой. С помощью кондитерского мешка отсадите полоски длиной примерно 10 см на расстоянии не менее 3 см друг от друга. Дело в том что во время выпекания печенье растечется.
Шаг 4
Выпекайте печенье в духовке при температуре 170-180 градусов примерно 10-15 минут до золотистого цвета. Готовое печенье сразу снимите с противня, выложите на блюдо и посыпьте сахарной пудрой.
По желанию можно покрыть печенье шоколадной глазурью и посыпать дроблеными орехами, как это делают немецкие хозяйки. Из кошачьих язычков можно даже приготовить простой торт, перемазав слои печенья заварным или сметанным кремом. Приятного аппетита!
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