Хачапури с зеленью за полчаса: ленивый рецепт вкусных лепешек

На приготовление ленивых хачапури уйдет не более 40 минут. Для рецепта подойдут любые сыр и зелень, которые вы любите.

Related video

Если вы хотите приготовить хачапури, но нет желания возиться с дрожжевым тестом, приготовьте ленивые хачапури на кефирном тесте, которые жарятся на сковороде. Это быстро, просто и максимально вкусно. На то, чтобы пожарить целую стопку ленивых хачапури, у вас уйдет всего полчаса. Рецепт ленивых хачапури опубликовал женский журнал Storinka.

Вместо кефира в рецепте можно использовать нежирную сметану. И, конечно, зелени вы можете взять любую на свой вкус. Сыр тоже можно взять такой, который вам больше нравится.

Ингредиенты:

кефир – 300 мл;

яйцо – 1 шт;

твердый сыр – 150 г;

мука – 100 г;

сода – 0.5 ч.л;

соль – по вкусу;

перец черный молотый – по вкусу;

пучок укропа, петрушки и/или зеленого лука.

Приготовление

Шаг 1

Вбейте яйцо в кефир, приправьте солью и молотым черным перцем и хорошо перемешайте.

Шаг 2

Просейте муку вместе с содой, добавьте сыпучие продукты в яичную смесь. Тщательно размешайте тесто, чтобы не было комочков.

Шаг 3

Промойте выбранную вами зелень и нарежьте ее мелко. Натрите сыр на терке и добавьте в тесто.

Шаг 4

Жарьте ленивые хачапури на сухой разогретой сковороде под крышкой в ​​течение 3-4 минут с каждой стороны.

Конечно, такое блюдо вкуснее всего есть горячим. Но если у вас останутся лишние ленивые хачапури их всегда можно разогреть в микроволновке. Приятного аппетита!

Читайте также:

Классический имеретинский хачапури: лучший рецепт от грузинского повара

Хачапури по-мегрельски: пошаговый рецепт популярного блюда

Грузинский рецепт. Как приготовить постный хачапури с зеленью