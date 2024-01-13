Ужин, достойный морских богов: невероятно ароматная рыба в томатном соусе
Рыба в томате великолепно сочетается с картофельным пюре, булгуром или рисом. Если же вы хотите сделать ужин более диетическим, подайте на гарнир бурый рис или пюре из зеленого горошка.
В принципе так можно готовить практически любую рыбу. Но особенно уместно это для нежирной морской рыбы, например хека или минтая, которая таким образом получает недостающую ей сочность. Рецептом поделился блог в своем аккаунте Facebook.
Ингредиенты:
- рыба – 500-700 г;
- морковь – 1 шт;
- лук репчатый – 1 шт;
- паста томатная – 2 ст. л;
- соль – по вкусу;
- сахар – по вкусу;
- перец черный молотый – по вкусу;
- лист лавровый – 2 шт;
- перец черный горошком – 2-4 шт;
- перец душистый ямайский – 2-4 шт;
- масло растительное – для жарки;
- мука пшеничная – для обвалки;
- зелень – для украшения.
Приготовление
Шаг 1
Рыбу промойте, удалите у нее плавники и поделите ее на порционные куски. Приправьте солью и черным молотым перцем. Также можно добавить ваши любимые специи.
Шаг 2
Кусочки рыбы обваляйте в муке и обжарьте на разогретом растительном масле на сковороде с каждой стороны так, чтобы получилась золотистая хрустящая корочка.
Шаг 3
Очистите овощи. Лук нарежьте тонкими полукольцами, морковь натрите на крупной терке.
Шаг 4
Отдельно обжарьте нарезанные овощи в течение 3-5 минут. Затем добавьте томатную пасту и потушите зажарку еще 3-4 минуты. После этого влейте 1-1,5 стакана воды, добавьте все специи и сахар и соль. Тушите заправку для рыбы под крышкой еще в течение 10-15 минут.
Шаг 5
Выложите обжаренную рыбу к томатно-овощному соусу и доведите блюдо до кипения.
Такая рыба будет вкусной как сразу с огня, так и охлажденном виде. Приятного аппетита!
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