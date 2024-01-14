14 января 2024 года: День Нины - что сегодня нельзя делать
Сегодня нельзя брать в долг деньги и принимать важные решения. Белые облака обещают мороз в этот день.
Что случилось в этот день:
Сегодня православная церковь чтит память преподобной Нины. Преподобная Нина, святая православной церкви, была греческой христианкой, отправленной в III веке в Грузию святым апостолом Андреем. Согласно легенде, она сыграла ключевую роль в просвещении грузинского народа, проповедуя христианство и внедряя его в местные обычаи. Святая Нина также известна как чудотворец и мироточивая икона ее святости считается особым оберегом Грузии.
Что нельзя делать 14 января:
- брать деньги в долг;
- одалживать деньги;
- принимать важные решения.
Народные приметы и поверья:
- белые облака обещают мороз;
- если деревья покрылись инеем — быть теплу;
- если в морозный день пошел снег — к потеплению;
- если утром ворона раскаркалась — к морозу;
- петухи спозаранку закричали в морозный день — холод скоро отступит.
День ангела празднуют:
Агния, Адам, Андрей, Аристарх, Вениамин, Геласий, Домн, Давид, Евсевий, Иеремия, Иван, Ипатий, Илья, Иосиф, Исаак, Исаия, Макарий, Марк, Маркелл, Моисей, Нина, Орион, Павел, Пафнутий, Прокл, Савва, Сергей, Стефан, Феодул.
Родились в этот день:
1883 год — Нина Риччи, французский модельер, основательница дома высокой моды Nina Ricci.
Также в этот день:
1794 год — Элизабет Хог Беннетт становится первой американской женщиной, которой успешно сделали кесарево сечение;
2010 год – часы Судного дня переводят на одну минуту назад.