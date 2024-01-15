15 января 2024 года: Павлов день - что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя начинать что-то и пускать незнакомцев в дом. Ветер в этот день означает, что весь год будет дождливым.

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Что случилось в этот день:

Сегодня православная церковь чтит память преподобного Павла Фивейского – первого христианского монаха и отшельника, прожившего, по преданию, 113 лет. В народе этот день называли Павлов день и именно 15 января считалось переломом зимы.

Что нельзя делать 15 января:

знакомиться;

пускать незнакомцев в дом;

начинать что-то.

Народные приметы и поверья:

ветер сегодня — весь год будет дождливым;

звездная ночь – к хорошему урожаю льна;

облака с севера – к морозам;

вьюга ​​– к крепкому морозу ночью;

звезды с неба "сыплются" – к холодам;

снегири защебетали – к изменения погоды;

воробьи на деревьях сидят и не чирикают – к снегу;

вороны каркают – к оттепели, спрятались – к похолоданию.

Родились сегодня:

1622 год — Мольер, французский драматург, актер, театральный деятель;

1929 год — Мартин Лютер Кинг, американский священнослужитель, лидер борьбы за гражданские права темнокожих американцев.

День ангела празднуют:

Варлам, Гавриил, Герасим, Елена, Елпидий, Иван, Михаил, Павел, Пансофий, Прохор.

А также в этот день:

1826 год — вышел первый выпуск французской газеты "Le Figaro";

1892 год — Джеймс Нейсмит впервые опубликовал правила баскетбола в школьной газете;

1943 год — завершено строительство здания Пентагона;

1993 год — в США на телеканале NBC вышла в эфир последняя, 2137-я, серия мыльной оперы "Санта-Барбара";

2001 год — начал работу сайт "Википедии", wiki-энциклопедии со свободно распространяемым содержимым;

2006 год — вернулась на Землю капсула аппарата "Стардаст", содержащая образцы космического вещества;

2009 год — экипаж американского аэробуса А-320 сумел спасти от гибели 150 пассажиров, посадив самолет с отказавшими двигателями на воду реки Гудзон.