15 января 2024 года: Павлов день - что сегодня нельзя делать
Сегодня нельзя начинать что-то и пускать незнакомцев в дом. Ветер в этот день означает, что весь год будет дождливым.
Что случилось в этот день:
Сегодня православная церковь чтит память преподобного Павла Фивейского – первого христианского монаха и отшельника, прожившего, по преданию, 113 лет. В народе этот день называли Павлов день и именно 15 января считалось переломом зимы.
Что нельзя делать 15 января:
- знакомиться;
- пускать незнакомцев в дом;
- начинать что-то.
Народные приметы и поверья:
- ветер сегодня — весь год будет дождливым;
- звездная ночь – к хорошему урожаю льна;
- облака с севера – к морозам;
- вьюга – к крепкому морозу ночью;
- звезды с неба "сыплются" – к холодам;
- снегири защебетали – к изменения погоды;
- воробьи на деревьях сидят и не чирикают – к снегу;
- вороны каркают – к оттепели, спрятались – к похолоданию.
Родились сегодня:
1622 год — Мольер, французский драматург, актер, театральный деятель;
1929 год — Мартин Лютер Кинг, американский священнослужитель, лидер борьбы за гражданские права темнокожих американцев.
День ангела празднуют:
Варлам, Гавриил, Герасим, Елена, Елпидий, Иван, Михаил, Павел, Пансофий, Прохор.
А также в этот день:
1826 год — вышел первый выпуск французской газеты "Le Figaro";
1892 год — Джеймс Нейсмит впервые опубликовал правила баскетбола в школьной газете;
1943 год — завершено строительство здания Пентагона;
1993 год — в США на телеканале NBC вышла в эфир последняя, 2137-я, серия мыльной оперы "Санта-Барбара";
2001 год — начал работу сайт "Википедии", wiki-энциклопедии со свободно распространяемым содержимым;
2006 год — вернулась на Землю капсула аппарата "Стардаст", содержащая образцы космического вещества;
2009 год — экипаж американского аэробуса А-320 сумел спасти от гибели 150 пассажиров, посадив самолет с отказавшими двигателями на воду реки Гудзон.