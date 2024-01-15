Ужин на скорую руку: воздушная творожная запеканка с ягодами
Легкая и ароматная творожная запеканка – это идеальный выбор для быстрого, но сытного ужина или перекуса. Добавьте ягоды по своему вкусу, чтобы сделать блюдо еще более привлекательным и вкусным.
Приготовьте невероятно легкую и полезную творожную запеканку, когда времени на готовку совсем немного. Этот рецепт идеален для тех, кто заботится о своем здоровье и фигуре, но не хочет отказывать себе в гастрономических удовольствиях. Запеканка получается невероятно вкусной и ароматной. Вы можете использовать творог любой жирности, в зависимости от ваших диетических предпочтений. Рецептом воздушной творожной запеканки поделился женский журнал Storinka.
Ингредиенты:
- творог нежирный – 400 г;
- йогурт нежирный – 200 г;
- разрыхлитель – 1 ч. л.;
- мука – 3 ст. л.;
- манная крупа – 3 ст. л.;
- сахар – 5 ст. л.;
- голубика или другие ягоды (свежие или замороженные) – 1 стакан;
- яйца – 2 шт.;
- сахарная пудра – для посыпки.
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Приготовление:
Шаг 1
Сначала с помощью венчика или миксера взбейте яйца с сахаром до пышности.
Шаг 2
Добавьте йогурт и творог, хорошо взбейте до однородной массы.
Шаг 3
Смешайте муку с манной крупой и разрыхлителем, затем постепенно добавьте в смесь, вымешивая тесто лопаткой.
Шаг 4
Вмешайте ягоды в тесто. Замороженные ягоды предварительно размораживать не нужно
Шаг 5
Форму застелите бумагой для выпечки и выложите в нее тесто.
Шаг 6
Выпекайте в предварительно разогретой до 180 градусов духовке примерно 25-30 минут.
Шаг 7
Когда запеканка остынет, выньте ее из формы и украсьте по вкусу сметанным кремом, ягодами или просто посыпьте сахарной пудрой.
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