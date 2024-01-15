Ужин на скорую руку: воздушная творожная запеканка с ягодами

Легкая и ароматная творожная запеканка – это идеальный выбор для быстрого, но сытного ужина или перекуса. Добавьте ягоды по своему вкусу, чтобы сделать блюдо еще более привлекательным и вкусным.

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Приготовьте невероятно легкую и полезную творожную запеканку, когда времени на готовку совсем немного. Этот рецепт идеален для тех, кто заботится о своем здоровье и фигуре, но не хочет отказывать себе в гастрономических удовольствиях. Запеканка получается невероятно вкусной и ароматной. Вы можете использовать творог любой жирности, в зависимости от ваших диетических предпочтений. Рецептом воздушной творожной запеканки поделился женский журнал Storinka.

Ингредиенты:

творог нежирный – 400 г;

йогурт нежирный – 200 г;

разрыхлитель – 1 ч. л.;

мука – 3 ст. л.;

манная крупа – 3 ст. л.;

сахар – 5 ст. л.;

голубика или другие ягоды (свежие или замороженные) – 1 стакан;

яйца – 2 шт.;

сахарная пудра – для посыпки.

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Приготовление:

Шаг 1

Сначала с помощью венчика или миксера взбейте яйца с сахаром до пышности.

Шаг 2

Добавьте йогурт и творог, хорошо взбейте до однородной массы.

Шаг 3

Смешайте муку с манной крупой и разрыхлителем, затем постепенно добавьте в смесь, вымешивая тесто лопаткой.

Шаг 4

Вмешайте ягоды в тесто. Замороженные ягоды предварительно размораживать не нужно

Шаг 5

Форму застелите бумагой для выпечки и выложите в нее тесто.

Шаг 6

Выпекайте в предварительно разогретой до 180 градусов духовке примерно 25-30 минут.

Шаг 7

Когда запеканка остынет, выньте ее из формы и украсьте по вкусу сметанным кремом, ягодами или просто посыпьте сахарной пудрой.

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