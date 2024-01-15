Почему нельзя пить кофе утром и когда лучше вообще исключить его из рациона?

Утро каждого человека начинается с традиционных ритуалов — похода в туалет, умывания, чистки зубов, завтрака и, конечно же, как без чашечки кофе или чая. Однако мало кто знает, что кофе категорически не рекомендуется употреблять на голодный желудок. Все потому, что это приводит к ухудшению здоровья и общего самочувствия.

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Тренер и диетолог Александра Гордуни рассказала, почему лучше перенести утренний ритуал питья кофе на другое время и к чему приведет ежедневное питье кофе на голодный желудок.

По ее словам, первая причина, почему нельзя пить кофе на голодный желудок, — начинаются проблемы со слизистой — гастрит и в перспективе язва.

Вторая причина — проблемы с поджелудочной — сначала воспаление, потом это может быть панкреатит.

Третья причина — проблемы с кишечником — вздутие, газообразование, некомфортно в животе в течение дня.

Александра Гордуни уверяет, что эти проблемы со здоровьем начинаются исключительно потому, что вы не в то время пьете кофе.

Если вы не можете провести день без этого энергетического напитка, вам просто стоит немного подкорректировать вашу ежедневную рутину и перестать пить на голодный желудок, а сделать это после того, как вы немного позавтракаете.

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А вот нутрициолог Ангелина Карибко рассказала, когда стоит уменьшить количество употребления кофе днем, или даже вообще исключить его из рациона.

По ее словам, если у вас после употребления кофе возникает изжога — это первый признак того, что стоит уменьшить дозу кофеина в день, или же вообще сделать некоторый перерыв от кофе. Кофеин расслабляет нижний пищеводный сфинктер. И если у вас он слабый, это приведет к забросу желудочной кислоты в пищевод.

Вторая причина уменьшить употребление кофе — проблемы со сном. В таком случае до 15 часов дня нужно прекратить пить кофе.

Если вы наблюдаете у себя абстинентный синдром — также стоит сделать паузу. Если вы чувствуете, что без этого напитка вы не можете полноценно себя чувствовать, не можете открыть глаза, то у вас выработалась зависимость. Избавляться от нее стоит постепенно: каждый раз уменьшать дозу кофеина, пока зависимость не пропадет совсем.

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Среди симптомов, которые свидетельствуют, что стоит уменьшить дозу кофе:

если вы физически и психически истощены. Бодрить себя кофе — это равнозначно "подгонять загнанную лошадь";

если после кофе есть внутренний тремор, даже небольшой. Это означает, что ваша печень не справляется со второй фазой детоксикации;

если вы страдаете сердечно-сосудистыми заболеваниями, а именно — нарушением ритма и гипертонической болезнью;

если есть гастрит. Кофе содержит несколько органических кислот. Чашка горячего кофе, выпитая натощак, будет раздражать слизистую оболочку и стенки желудка.

Также нутрициолог отмечает, если выпить эспрессо после завтрака, то он улучшит пищеварение. Кофе горький и горячий, он простимулирует выброс желчи. Вообще, завершать еду горьким — хорошая привычка.

Ангелина Карибко отмечает, что тем, у кого нет противопоказаний, рекомендуется не более пары чашек в день и только в первой половине дня. Когда кофе много, он не принесет удовольствия, как и все, чего слишком много.

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