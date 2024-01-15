Ароматный пирог с капустой: простой и очень вкусный рецепт
Пирог с капустой — сытное и простое блюдо, которое несомненно оценят все любители домашней выпечки.
Пирог с капустой — отличный выбор для уютного семейного ужина. Сочная начинка в сочетании с хрустящей корочкой пирога создает истинное гастрономическое наслаждение, пишет УНИАН.
Ингредиенты
Тесто:
- мука — 500 г;
- масло сливочное — 200 г;
- яйцо — 1 штука;
- вода — 100 мл;
- соль — 1 щепотка.
Начинка:
- капуста белокочанная — 500 г;
- морковь — 1 штука;
- лук — 1 головка;
- масло растительное — 3 столовые ложки;
- соль, перец — по вкусу.
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Приготовление
Шаг 1. Приготовьте тесто: смешайте муку с солью, добавьте мягкое сливочное масло, яйцо и воду. Замесите эластичное тесто и оставьте его "отдохнуть" в холодильнике на 30 минут.
Шаг 2. Для начинки мелко нашинкуйте капусту, морковь натрите на крупной терке, лук мелко нарежьте. Обжарьте лук и морковь на растительном масле до мягкости, затем добавьте капусту и тушите до готовности. Посолите и поперчите по вкусу.
Шаг 3. Разделите тесто на две части. Одну часть раскатайте и выложите в форму, сформируйте бортики.
Шаг 4. Выложите на тесто капустную начинку.
Шаг 5. Вторую часть теста раскатайте и накройте ею начинку. Защипите края.
Шаг 6. Проткните верх пирога в нескольких местах вилкой, чтобы выходил пар. Выпекайте в предварительно разогретой до 180°C духовке около 40-50 минут до золотистой корочки.
Шаг 7. Готовому пирогу дайте немного остыть, затем аккуратно выложите из формы.
Шаг 8. Подавайте пирог с капустой теплым, нарезав на порционные куски.
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