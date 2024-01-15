Рецепт приготовления пышных пампушек с чесноком всего за 20 минут
Что может быть вкуснее свежего украинского борща с пухлыми пампушками с чесноком, конечно ничего. Пампушки с чесноком — это традиционный украинский заменитель хлеба, который идеально подходит, как с борщом, так и супом, или просто как самостоятельная еда.
Конечно рецептов приготовления пончиков с чесноком существует несколько десятков и каждый из них по особому вкусный. Однако кто-то тратит на это час, а кому-то достаточно 20 минут. Поэтому смотрите рецепт, который предложил шеф-повар с опытом Александр Огородник, в котором он готовит пышные пончики за 20 минут, которые еще три дня не теряют свою форму.
Ингредиенты
- 25 граммов сахара;
- 50 граммов сливочного масла;
- 350 миллилитров молоко;
- 7 граммов сухих дрожжей;
- 500 граммов муки;
- 10 граммов соли;
- 2 желтка;
- 2 зубчика чеснока;
- петрушка;
- соль/перец;
- 1 столовая ложка воды.
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Способ приготовления
Шаг 1
Начинаем с приготовления опары. Для этого нам нужно подогреть молоко, чтобы оно было теплым. Масло разогреть до жидкой консистенции. В большой миске соединить теплое молоко, растопленное масло, дрожжи и сахар. Тщательно перемешать, чтобы сахар растворился.
Стоит отметить, что температура молока должна быть не более 35 градусов.
Шаг 2
Накрываем пленкой и оставляем опару на 15 минут, чтобы появилась пенка. Это будет означать, что дрожжи работают.
Шаг 3
Предварительно просеиваем муку. Добавляем соль. Смешиваем до однородности и добавляем наше молоко с дрожжами. Смешиваем до однородной массы.
Шаг 4
Далее необходимо вымешать тесто в течение 10 минут. Для этого смазать руки растительным маслом, выложите тесто на поверхность для замешивания и поработайте 10 минут. После перемещаем тесто снова в миску, накрываем пищевой пленкой и оставляем на 1 час в теплом месте. Это время нужно, чтобы тесто выросло в три раза.
Шаг 5
Далее берем форму для запекания, застилаем пергаментной бумагой и смазываем маслом. Переходим к формированию пончиков.
Шаг 6
Сформируйте из всего теста ровные шарики, ориентировочно по 80 граммов. Из указанного количества ингредиентов получится 12-14 пончиков.
Шаг 7
Выложите пончики на форму для запекания. Накройте пленкой и оставьте на 40-60 мин (чтобы тесто снова выросло).
Шаг 8
Достаньте пончики, которые уже увеличились втрое и смажьте их взбитым желтком.
Шаг 9
Разогреть духовку на 170 градусов, отправить готовиться пончики на 15-18 минут.
Для проверки на готовность, проткните пончики спичкой или зубочисткой (должен быть сухим).
Шаг 10
Натрите чеснок, добавьте порезанную петрушку, соль и перец и немного водички и полейте этим ваши пончики.
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