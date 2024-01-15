Что происходит с организмом, когда вы пропускаете завтрак: 6 опасных последствий

Регулярный пропуск завтрака может привести ко многим неприятным последствиям для вашего здоровья. Узнайте о том, что будет, если систематически не есть по утрам.

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Все слышали о том, что завтрак — один из важных приемов пищи за весь день. Именно он запускает метаболизм, наполняет нас энергией и дает силы работать и двигаться. Кто-то из диетологов рекомендует завтракать в течение часа после пробуждения, кто-то — по чувству голода, однако практически все сходятся во мнении, что утренний прием пищи необходим и его пропуск может иметь массу нежелательных последствий для здоровья. Об этом пишет Eating Well.

Истощение запасов энергии

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"После пробуждения, у вас понижается уровень сахара в крови, и если вы останетесь в этом состоянии в течение длительного периода времени, то можете испытать усталость или затуманивание сознания", — говорит диетолог Марси Васке. Проще говоря, работа нашего мозга зависит от глюкозы, согласно книге "Последние разработки в прикладной микробиологии и биохимии", вышедшей в 2021 году. А откуда берется глюкоза? В первую очередь, из углеводов. Ваш завтрак должен содержать запас углеводов, помогающих поддерживать здоровый уровень сахара в крови для повышения энергии, концентрации и умственных способностей, которые вам нужны на протяжении дня.

Дисбаланс гормонов

По данным Эндокринного общества, слишком долгое воздержание от еды может снизить уровень сахара в крови, а также сбить с курса уровень гормонов. Все начинается с кортизола, гормона стресса. "Кортизол сильно влияет на ваше настроение, реакцию на стресс и то, как вы реагируете на повседневные задачи и ситуации. Как правило, уровень кортизола выше, когда вы просыпаетесь, и снижается в течение дня. Утренний завтрак может помочь справиться со стрессом, давая вам умственный заряд для дальнейшей работы", — говорит сертифицированный врач семейной медицины Лора Перди.

По словам диетолога Клэр Рифкин, со временем нарушение гормонального баланса может также повлиять на репродуктивное здоровье и менструацию. "Вы можете поддержать и стабилизировать этот гормональный уровень с помощью регулярного и питательного утреннего приема пищи", — говорит Рифкин.

Плохое настроение и повышенная тревожность

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Естественно, если ваши гормоны не в порядке, вы можете чувствовать себя не в своей тарелке и быть склонны к перепадам настроения.

Исследование, проведенное в 2020 году с участием 21 972 студентов колледжей, страдающих диабетом, метаболическим синдромом и ожирением, показало, что регулярный и нерегулярный пропуск завтрака связан с низким уровнем счастья, депрессией и посттравматическим стрессовым расстройством.

"Постоянно высокий уровень кортизола связан с тревогой и депрессией", — говорит Рифкин. А завтрак — это ранняя возможность позаботиться о своем мозге и психическом здоровье. "Недостаток питательных веществ, поддерживающих работу мозга, таких как жирные кислоты омега-3 и витамины группы B, связан с расстройствами настроения, и продукты для завтрака могут восполнить их. Питательный завтрак – это больше, чем просто топливо, это важнейший компонент поддержания психического и эмоционального благополучия", — говорит Рифкин.

Сильная тяга к сладкому

Хотя пропуск завтрака происходит утром, это может иметь длительный эффект на оставшуюся часть дня. "Многие, кто пропускает завтрак, испытывают более сильную тягу к еде позже в тот же день, поскольку их организм пытается восполнить недостающие питательные вещества", — говорит Мелисса Митри.

Ваш организм может искать быстрые источники энергии –чипсы, выпечка, сладости, что может поднять вам настроение, но лишь на короткое время, после чего вы снова почувствует сильный голод. Тяга к еде возникает у каждого, но пропуск еды может поставить вас в отчаянное положение, когда вы настолько голодны, что будете есть буквально все подряд.

Вредно для сердца

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Пропуск приема пищи может быть опасен в долгосрочной перспективе, вплоть до нанесения вреда вашему сердцу, и многочисленные исследования подтверждают это. Метаанализ 2019 года, опубликованный в Американском журнале кардиологии, показал, что пропуск завтрака связан с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний. Это может быть связано с метаболическим воздействием пропуска завтрака на уровень сахара в крови, перееданием в конце дня и связью между пропуском завтрака и другими вредными привычками, которые могут способствовать развитию сердечно-сосудистых заболеваний.

"Исследование Американской кардиологической ассоциации включало множество исследований, посвященных пропуску завтрака и его влиянию на здоровье сердца и другие состояния. Те, кто завтракает и регулярно принимает пищу, имеют более здоровый сердечный профиль, чем те, кто этого не делает. Самое главное — это тип продуктов, которые вы едите, получение качественных питательных веществ и постоянное ведение здорового образа жизни", — говорит медсестра Мэгги Бергхофф.

Замедление метаболизма

Некоторые люди регулярно избегают завтрака в надежде похудеть, но вместо этого такая привычка может препятствовать снижению веса, влияя на здоровый обмен веществ. "Без завтрака организм ищет энергию в другом месте, черпая запасы из жировой и мышечной ткани. Для этого нужна энергия! В результате другие процессы замедляются, чтобы сохранить энергию и позволить ей направить ее на выживание. В результате метаболизм замедляется, чтобы обеспечить сохранение энергии, снижая уровень энергии и сохраняя любые резервы в жировой ткани для дальнейшего использования", — говорит диетолог по функциональному питанию Стефани Дарби. Эксперт описывает механизм выживания вашего организма, который происходит, когда он не уверен, когда вы в следующий раз его накормите. Таким образом, завтрак — более здоровый вариант для более устойчивого снижения веса и улучшения метаболического здоровья.

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