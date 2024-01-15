Подборка продуктов: что можно есть после 18:00

Наверное, вы не раз слышали от своих знакомых, которые худеют, что после 18:00 они не едят? Однако, знали ли вы и они, что такой способ сбросить лишний вес не только не действенный, но и вредный. Если вы после 18:00 ничего не есть, а ложиться спать в 22:00 или 23:00, то так вы только спровоцируете проблемы со сном и даже ночные срывы — наесться чего-то, что есть в холодильнике, а после с полным желудком лечь спать.

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Оказывается, есть после 18:00 можно и нужно. Об этом утверждают диетологи, которые точно знают, что не есть вечером не работает. Тренер и диетолог Александра Гордуни рассказала, какие продукты питания лучше всего готовить себе на ужин.

Диетолог Александра Гордуни отмечает, что голодным ложиться спать — совсем не вариант, потому что:

вам будет трудно заснуть и вы пожертвуете часами сна;

есть вероятность посреди ночи встать и смести пол холодильника.

Хватит верить в миф, что поев после 18:00 вся ваша пища превращается в жир. Это полнейшая чушь. Все диетологи единогласно вам скажут, что последний прием пищи днем должен быть за 2 часа до сна и только этот факт является правдивым.

Если вы хотите похудеть, или же улучшить состояние своего организма вам стоит просто знать, что есть список продуктов питания, которые спокойно можно готовить себе за два часа до сна, и на следующий день вы не просто не прибавите в весе, а будете лучше себя чувствовать. Это происходит потому, что на ночь вы не отягощаете желудок и ему не приходится работать всю ночь, пока вы спите.

Во сколько стоит ужинать?

В идеале поужинать за 2 часа до сна! До 18 часов ужинают те, кто ложится спать в 20. Поэтому если в среднем вы ложитесь в 22 или 23:00, то оптимальным будет полдник в 20–21:00.

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Ужин Фото: shuba.life

Что есть, если уже очень поздно, и ужин уже прошел, но спать еще не скоро?

Для ужина спокойно можно выбрать мясные продукты. Например, отварить или запечь филе курицы или индейки. Также среди вариантов могут быть паровые котлеты из тех же видов мяса. Чтобы разнообразить, из этих видов мяса можно готовить и другие блюда. Например, рагу, готовить на пару, делать отбивные, или фаршировать мясо овощами.

Также на ужин после 18:00 спокойно можете добавлять морепродукты и рыбу. Они легкие и вкусные.

Если вы любите яйца, то спокойно отварите их себе на ужин, сделайте омлет, начините зеленью и так далее.

Не забывайте о зелени и овощах. Всегда идеально вкусно съесть легкий салатик, который будет очень полезным. Конечно, не стоит его делать с жирной сметаной или майонезом. Найдите альтернативные заправки к салатам.

Также не забывайте и о твороге, семенах тыквы, клетчатке или грейпфруте.

Из выше указанных ингредиентов спокойно можно приготовить легкий, полезный и очень вкусный ужин. А главное — эти продукты идеально сочетаются между собой.

Поэтому берегите себя и свое здоровье. А главное — не мучайте себя! Секрет похудения вовсе не в голодании.

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