"Голубой понедельник". Почему сегодня – самый депрессивный день в году

Термин "грустный, или голубой понедельник" появился в 2005 году. Его придумал ученый Клиф Арналл из Великобритании, а в качестве маркетингового хода подхватила туристическая кампания. За 19 лет он прижился в обществе.

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Третий понедельник января называют самым депрессивным днем в году. Он еще известен как "грустный, или голубой понедельник" (англ. Blue Monday) и в 2024 году он выпал на 16 января.. Почему этот день удосужился подобного названия, рассказало издание Forbes.

Своим широким распространением термин "грустный понедельник" обязан британской компании Sky Travel, которая в 2005 году предложила именно так называть этот день, поскольку именно в третий понедельник января уровень счастья падает до самого низкого показателя в году. За основу был взят термин, введенный британским психологом Клифом Арналлом в том же году.

Арналл определил эту дату с помощью математической формулы, которая содержит метеорологические данные (короткий день, низкий уровень солнечной энергии), психологические данные (сознание несоблюдения новогодних обещаний самому себе) и экономические (время, прошедшее от Рождества (католического) подходит к срокам оплаты кредитов, взятых на праздничные покупки). Полностью формула выглядит так: [W+(D-d)] x TQ, деленное на M x NA. В этом уравнении W обозначает метеорологические данные (короткий день, низкий уровень солнечной энергии), D – ваш долг, d – вашу ежемесячную зарплату, T – время, прошедшее после Рождества, Q – невыполнение новогодних обещаний самому себе, M – низкий уровень мотивации и NA, то есть ощущение необходимости действовать.

Самар Маккатчеон, доктор медицинских наук, доцент кафедры психиатрии и поведенческого здоровья в Медицинском центре Векснера Университета штата Огайо, считает, что эта формула на самом деле не подкреплена так называемыми научными данными. Даже если это очевидно большинству людей, объявить один-единственный день максимально депрессивным для всех опасно.

"Недостаток обозначения определенного дня как "самого депрессивного дня в году" заключается в том, что это может свести к минимуму опыт людей, переживающих депрессию в остальные дни года", – подчеркнула Маккатчеон.

Доктор Самар Маккатчеон считает "голубой понедельник" маркетинговым ходом Фото: Скриншот

Идея "голубого понедельника" также может привести к тому, что люди почувствуют себя подавленными в этот конкретный день, потому что так принято считать, а сила внушения может быть весьма мощной.

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Есть причины, по которым январь в целом, а не какой-то конкретный день января, может быть особенно тяжелым для многих людей. В Северном полушарии с ноября по февраль день становится короче. Люди меньше времени проводят на солнце, что негативно влияет на секрецию мелатонина. Человек чувствует себя подавленным, обессиленным, плохо спит. Более того, более холодная и ненастная погода может помешать заниматься активным отдыхом на свежем воздухе, который многие очень любят.

В январе люди также сталкиваются с первыми невыполненными обещаниями, данными себе в канун Нового года. К этому добавляется необходимость рассчитываться с долгами, в которые многие влезли, чтобы купить подарки.

Поэтому "голубой понедельник" Маккатчеон считает не более чем маркетинговым ходом туристической компании ради расширения бизнеса. Рекламисты Sky Travel утверждали, что они нашли самый удручающий день в году, надеясь побудить клиентов больше путешествовать в это время.

В январе люди больше склонны к тоске и депрессии

"Неясно, насколько успешным оказался этот трюк в привлечении новых клиентов. Одним из признаков является то, что Sky Travel больше не занимается бизнесом. Однако этот трюк оказался весьма успешным в привлечении к себе внимания, поскольку наследие "голубого понедельника" в конечном итоге пережило компанию", – подчеркнула она.

Однако место депрессии в январе все же есть. Январь — непростой месяц для тех, кто страдает сезонным аффективным расстройством (САР), когда люди испытывают депрессию в определенные сезоны, обычно в зимние сезоны. По данным Американской психиатрической ассоциации, САР поражает около 5% всех взрослых в США в течение примерно 40% года. Даже если у вас официально нет САР, зимние месяцы могут принести зимнюю тоску, которая заставит чувствовать себя еще более подавленным и с нетерпением ждать весны и тепла.

Поэтому в этом месяце будет особенно важно практиковать хороший уход за собой. Маккатчеон рекомендует "соблюдать правила гигиены сна, устанавливая определенное время отхода ко сну и время пробуждения, совершать ежедневные прогулки на свежем воздухе, чтобы получить естественный солнечный свет, и регулярно заниматься спортом. Сюда относятся также здоровая пища и отказ от злоупотребления алкоголем.

В такие дни не стоит замыкаться в себе и уходить в изоляцию, поскольку это усугубит ощущение безнадеги и тоски. Если у вас не проходят чувство грусти, потеря интереса к вещам, которые вам раньше нравились, появились изменения в аппетите или характере сна, потеря энергии, трудности с мышлением, концентрацией или принятием решений, возбуждение, чувство никчемности или вины, то имеет смысл обратиться за квалифицированной психологической помощью.

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