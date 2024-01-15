Быстро и вкусно: рецепт ленивых голубцов

Суть блюда — это сочетание вкусов мясного фарша, белокочанной капусты и немалого количества томатного соуса. Впрочем, готовя его, вы не потратите столько времени, как при приготовлении обычных голубцов.

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Украинский шеф-повар и ресторатор Евгений Клопотенко предлагает сэкономить время и быстро приготовить любимое блюдо. Рецептом он делится на своем сайте.

ИНГРЕДИЕНТЫ:

125 г риса;

250 г воды;

1 лук;

1 морковь;

50-70 г сливочного масла;

½ кочана белокочанной капусты (маленькой);

500 г фарша телячьего или ассорти;

½ ч. л. кориандра молотого;

400 г томатов (в собственном соку);

200 г сметаны;

2-3 ст. л. подсолнечного масла;

соль и перец по вкусу.

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Подготовка риса. Моем 125 г крупы и заливаем ее холодной водой в соотношении 1:2. Слегка подсаливаем и варим 5 минут под закрытой крышкой после закипания. Снимаем с огня и оставляем на 15 минут, чтобы рис дошел до готовности.

В это время готовим остальные ингредиенты. Стоит приобрести готовый мясной фарш из одного вида мяса или сделать ассорти. Также можно приготовить его самостоятельно дома, например, из постной мякоти свинины. Для этого понадобится 500 г готового фарша.

Луковицу режем мелкими кубиками, а морковку натираем на крупной терке, ½ шт. капусты нарезаем мелко ножом. Растапливаем 50-70 г сливочного масла на сковороде и припускаем лук до мягкости и прозрачности. Добавляем к сковороде морковь и тушим 3 минуты. Добавляем нашинкованную капусту и тушим все вместе до мягкости капусты в течение 5-7 минут. Доводим овощи до вкуса солью и перцем.

В большой посудине смешиваем остывший рис, фарш и зажарку. Добавляем к смеси ½ ч. л. молотого кориандра.

Тщательно мешаем и формируем небольшие ленивые голубцы в форме продолговатых котлет или другой конфигурации. Керамическую форму для запекания смазываем 2-3 ст. л. подсолнечного масла и выкладываем ленивые голубцы в один слой. Стоит крепко прижать их друг к другу, потому что голубцы будут смазываться и расстояние между ними увеличится.

Для соуса предварительно соединяем нарезанные томаты в собственном соку (400 г) и 200 г сметаны. Добавляем соль и перец, хорошо мешаем.

Полученной смесью заливаем форму с ленивыми голубцами и запекаем в духовке на 180 градусах в течение 45-50 минут.

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