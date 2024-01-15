Фриттата с помидорами, болгарским перцем и моцареллой: вкуснейший завтрак или ужин
Классическая фриттата с помидорами, болгарским перцем и моцареллой — это итальянское блюдо, которое идеально подходит как для сытного завтрака, так и для легкого ужина.
Фриттата с сочными помидорами, болгарским перцем и нежным сыром моцарелла обладает не только богатым вкусом, но и привлекательным видом благодаря ярким цветам овощей и золотистой корочке. Болгарский перец заряжает витамином С. А помидоры улучшают умственную активность — именно то, что нужно с утра, пишет Rud.
Ингредиенты:
- яйца — 6 штук;
- помидоры — 2 штуки;
- болгарский перец — 1 штука;
- моцарелла — 100 г;
- молоко — 50 мл;
- соль, перец — по вкусу;
- оливковое масло — 2 столовые ложки;
- зелень (базилик, петрушка) для декорирования.
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Приготовление:
Шаг 1. Взбейте яйца с молоком, добавьте соль и перец по вкусу.
Шаг 2. Нарежьте помидоры и болгарский перец на небольшие кусочки, моцареллу нарежьте кубиками или разорвите на небольшие кусочки.
Шаг 3. В сковороде, подходящей для использования в духовке, разогрейте оливковое масло и обжарьте на нем овощи до мягкости.
Шаг 4. Вылейте смесь яиц и молока на овощи в сковороде, равномерно распределите кусочки моцареллы.
Шаг 5. Готовьте на среднем огне до тех пор, пока края фриттаты не начнут застывать, затем поставьте сковороду в предварительно разогретую до 180°C духовку и запекайте 10-15 минут до золотистой корочки.
Шаг 6. Готовую фриттату аккуратно выложите на блюдо, украсьте свежей зеленью.
Подавайте фриттату теплой, нарезав на порционные куски. Это блюдо прекрасно сочетается с свежим хлебом или легким салатом.
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