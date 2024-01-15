Хорошо для энергетики: как вырастить денежное дерево

За этим суккулентом очень просто ухаживать и оно растет десятилетиями. Пышная крона денежного дерева, как считается, сулит большое богатство.

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Денежное дерево, нефритовое дерево, или толстянка – все это названия популярного комнатного растения, которое выращивают из-за его блестящих зеленых листьев и общего вида, которое напоминает миниатюрное деревце. И его очень легко выращивать, если не заливать его водой и не подвергать очень низким температурам. Как его вырастить, пишет BHG.

Но следует помнить, толстянку нужно держать подальше от домашних животных, потому что его сочные листочки могут быть токсичными. И от детей тоже, потому что сок растения может вызвать дерматит.

Как выращивать денежное дерево

Лучше всего выращивать толстянку в помещении, поскольку она не выдерживает отрицательных температур. Чтобы выращивать его на улице, выберите участок, на который попадает от 4 до 6 часов прямого солнечного света, с хорошо дренируемой почвой. Это растение на свежем воздухе растет медленно, но лучше дать им достаточно места, поскольку в правильных условиях оно может вымахать до 3 метров в высоту.

Но даже если оно растет в комнате, все равно ему должно хватать света, чтобы листья были зелеными и здоровыми. Летом не стесняйтесь выносить нефритовое растение на улицу. Дополнительный солнечный свет и более теплая температура, вероятно, окупятся всплеском роста.

Денежное дерево Фото: Getty Images

Нефритовое растение предпочитает хорошо дренированную песчанистую почву, иначе корни будут гнить. В горшках лучше всего использовать почвенную смесь, предназначенную для суккулентов .

Поливайте толстянку, когда почва почти полностью сухая на ощупь, но не настолько сухая, что отрывается от края горшка, что затрудняет повторное увлажнение. Нефритовое растение чаще страдает при чрезмерном поливе, чем при недостатке воды. Опадание листьев указывает на то, что растению не хватает воды.

В помещении толстянкам нужна такая же температура, как и людям. Низкие температуры их убьют.

Этому растению не нужно много удобрений. Только в течение вегетационного периода время от времени давайте толстянке небольшую дозу удобрений, чтобы оно оставалось зеленым.

Насколько сильно вы обрежете растение, зависит от вас. Вы можете обрезать его, как бонсай, или позволить ему расти так, как ему нравится.

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Пересадка толстянки

Скорее всего, вам придется пересаживать нефритовое растение каждые 2–3 года, чтобы оно не выросло из своего горшка. Используйте неглазурованный глиняный горшок, который позволит лишней влаге испаряться от корней. По мере старения растения его, скорее всего, придется пересаживать каждые 4 или 5 лет.

По мере роста вашего растения становится все более важным выбирать для него широкие горшки с толстым дном. Нефритовые растения имеют тенденцию вырастать тяжелыми и легко опрокидываются в более легких горшках.

Вынув растение из горшка, которое оно переросло, очистите его корни и убедитесь, что на нем нет грибка. После поместите его в почву, расправляя корни. Подождите неделю, а затем слегка полейте денежное растение.

Вредители и проблемы

Комнатные толстянки часто борются с пылью больше, чем с вредителями , поэтому, если листья выглядят тусклыми, аккуратно протрите их влажной тканью. Или вынесите растение на улицу, если температура достаточно теплая, и слегка опрыскайте его водой из шланга, чтобы смыть скопившуюся грязь.

Регулярно осматривайте растение (в том числе нижнюю сторону листьев) на наличие тли, щитовки, паутинного клеща и мучнистого червеца. В частности, мучнистые червецы являются распространенной проблемой для нефритовых растений. Эти насекомые выглядят как маленькие нечеткие белые пятна. Если вы заметили каких-либо из этих вредителей комнатных растений , сотрите их с растения бумажным полотенцем, смоченным медицинским спиртом.

Как размножить денежное дерево

Размножить это растение очень просто. Просто возьмите лист здорового, зрелого растения и воткните его в почву.

С чем можно сочетать денежное дерево

Сочетайте свою толстянку с низкорослыми, любящими солнце суккулентами, которые также имеют низкую потребность в воде. Ищите суккуленты, которые также будут хорошо расти в хорошо дренированной, песчанистой почве и на ярком солнце.

Как долго живет денежное дерево, и какие приметы с ним связаны?

Оно обладает удивительным долголетием и при правильном уходе может жить от 50 до 100 лет. Денежное дерево считается хорошим подарком на свадьбу. Растение сулит молодой семье богатство и процветание. По традиции ствол толстянки обвязывают красной лентой, а к веткам прикрепляют купюры или монеты.

Если растение подарено по другому поводу, за такой подарок нужно заплатить. Плата чисто символическая, подойдет монетка самого маленького достоинства. Считается, что только в этом случае толстянка принесет новому владельцу финансовое благополучие.

А вот денежное дерево, которое долго росло в доме, дарить или передавать другому владельцу нельзя. В этом случае дарителя ждут серьезные финансовые проблемы. Денежное дерево, согласно приметам, заберет энергетику дома и перенесет его в новое жилище.

По этой же причине толстянку нельзя просто выбросить или отдать другому человеку. Желательно продать растение за символическую плату. Но перед этим поблагодарить его за ту положительную энергию, которую оно принесло в дом.

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