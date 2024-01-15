Как правильно стирать и хранить шерстяные вещи: будут как новые

Правильный уход за шерстяными вещами не только продлит их службу, но и сохранит внешний вид и качество. Следуя этим простым рекомендациям, вы сможете долгое время наслаждаться комфортом и теплом ваших любимых шерстяных изделий.

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Шерстяные изделия — излюбленный выбор для холодного времени года благодаря их теплу и комфорту. Однако стирка шерстяных вещей требует особого внимания, чтобы сохранить их форму, мягкость и цвет. Неправильный уход может привести к усадке, деформации или потере привлекательного вида, сообщает Vikna.

Как правильно ухаживать за шерстяными изделиями

1. Проверка ярлыка с инструкцией по уходу.

Перед стиркой важно внимательно изучить рекомендации производителя на ярлыке. Они содержат информацию о максимально допустимой температуре воды, типе стирки и средствах, которые можно использовать.

2. Выбор правильного моющего средства.

Для шерсти подойдут специальные моющие средства с нейтральным pH. Они мягко очищают волокна, не вызывая их усадки или повреждения.

3. Ручная или машинная стирка.

Если на ярлыке не указано иное, шерстяные вещи лучше стирать вручную. При машинной стирке следует выбирать режим для шерсти или деликатных тканей с минимальным отжимом.

4. Температура воды.

Используйте теплую или прохладную воду (не выше 30 °C), так как горячая вода может вызвать усадку и деформацию волокон.

5. Процесс стирки.

При ручной стирке аккуратно замачивайте вещи в воде, избегая интенсивного растирания. Мягко промывайте и ополаскивайте, не выкручивая изделие.

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6. Отжим и сушка.

После стирки аккуратно отожмите вещь, не скручивая. Лучше обернуть ее в полотенце для удаления лишней влаги. Сушите изделие в горизонтальном положении на ровной поверхности, избегая прямых солнечных лучей и источников тепла, чтобы предотвратить деформацию и усадку.

7. Правильное хранение.

Шерстяные вещи следует хранить в сухом и проветриваемом месте. Избегайте вешать тяжелые шерстяные свитера на вешалки, так как это может привести к растяжению. Лучше складывать их аккуратно на полках.

8. Предотвращение появления катышков.

Катышки — частая проблема шерстяных изделий. Чтобы минимизировать их появление, стирайте вещи наизнанку и используйте мешки для стирки. Также можно приобрести специальные устройства для удаления катышков.

9. Удаление пятен.

Если на шерстяной вещи появилось пятно, постарайтесь удалить его как можно скорее, используя средства, предназначенные для шерсти. Избегайте интенсивного трения, так как это может повредить волокна.

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