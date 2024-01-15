Рецепт ароматного картофеля по-деревенски

Любимый многими продукт может получить новое прочтение. Евгений Клопотенко советует добавить в блюдо тимьян и чеснок.

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Украинский шеф-повар Евгений Клопотенко делится рецептом самой вкусной картошки по-деревенски в домашних условиях.

ИНГРЕДИЕНТЫ:

500 г картофеля;

4-5 зубчиков чеснока;

2-3 ст. л. подсолнечного масла;

2-3 веточки тимьяна или розмарина;

соль и перец по вкусу.

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Для начала отбираем 500 г картофеля одинакового размера и тщательно моем его. Кожуру не нужно снимать. Складываем в кастрюлю, заливаем водой и отвариваем до полуготовности. На это уйдет около 15-20 минут. Затем достаем картофель из кастрюли и обсушиваем бумажными полотенцами.

Разрезаем каждую картофелину на 4 части. В форму для запекания вливаем 2-3 ст. л. подсолнечного масла, размазываем по дну кулинарной кисточкой и выкладываем дольки картофеля в один слой.

После этого включаем духовку разогреваться до 210 градусов. Добавляем к картофелю 4-5 зубчиков чеснока. Можно их не очищать, а лишь приплюснуть плоской стороной лезвия ножа. Также можно выдавить его сверху на картофель. Добавляем соль и молотый перец по вкусу. Лучше использовать соль мелкого помола, потому что она быстрее тает.

Выкладываем на картофель 2-3 веточки свежего тимьяна. Если нет свежего, можно взять сухой. Запекаем при температуре 210 градусов в режиме гриля или конвекции в течение 10-15 минут. Картофель должен покрыться румяной корочкой. При необходимости можно увеличить время приготовления.

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