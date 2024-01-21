Вкусно, как в детстве: рецепт пышного манника на кефире без муки
Манник на кефире — выпечка к чаю из бюджетных продуктов, которую очень легко готовить. Манник не только вкусен, но и достаточно прост в приготовлении, что делает его идеальным выбором для любого случая.
Пышный манник на кефире — невероятно ароматный и простой в приготовлении десерт. Это блюдо отличается мягкой и нежной текстурой и наверняка понравится и детям, и взрослым, пишет РБК-Украина.
Ингредиенты:
- манная крупа — 1 стакан;
- кефир — 1 стакан;
- сахар — 1 стакан;
- яйцо — 2 штуки;
- разрыхлитель теста — 1 чайная ложка;
- ванильный сахар — 1 пакетик;
- сливочное масло — 50 г;
- соль — щепотка.
Читайте также:
Десерт с творогом и замороженными ягодами: простой рецепт аппетитного лакомства
Ароматный пирог с капустой: простой и очень вкусный рецепт
Шарлотка с яблоками и корицей в духовке: рецепт ароматной и бюджетной выпечки
Приготовление:
Шаг 1. В глубокой миске смешайте манную крупу и кефир, оставьте на 30-40 минут, чтобы манка набухла.
Шаг 2. Взбейте яйца с сахаром до пышности, добавьте ванильный сахар и щепотку соли.
Шаг 3. Смешайте яично-сахарную смесь с набухшей манкой. Добавьте разрыхлитель и тщательно перемешайте.
Шаг 4. Форму для выпечки смажьте сливочным маслом и выложите в нее тесто.
Шаг 5. Выпекайте в предварительно разогретой до 180°C духовке в течение 35-40 минут до золотистой корочки.
Шаг 6. Готовый манник дайте остыть, затем аккуратно выньте из формы.
Шаг 7. Подавайте манник, украсив по желанию свежими ягодами или сахарной пудрой.
Читайте также:
Печенье с миндальными хлопьями
Песочное печенье с орехами и цедрой лимона