Как на Закарпатье: рецепт бограча от Евгения Клопотенко
Особенность блюда заключается в сочетании различных видов мяса, овощей и обязательно с использованием большого количества копченой паприки. Обычно бограч готовят на Закарпатье.
Украинский шеф-повар Евгений Клопотенко делится рецептом популярного на западе Украины блюда.
ИНГРЕДИЕНТЫ:
- 50 г сала;
- 800 г говядины (лопатка или задняя часть);
- 500 г картофеля;
- 2 томата;
- 2 сладких перца;
- 1-2 лука репчатых;
- 10 г перца чили;
- 1 ч. л. паприки;
- 1 ч. л. копченой паприки (опционально);
- соль и перец по вкусу.
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Для начала нарезаем 50 г сала слайсами, а затем режем небольшими кубиками. Перекладываем в жаровню и немного обжариваем на маленьком огне, пока не растопится жир.
Режем 800 г говядины крупными порционными кусками.
Перекладываем куски говядины в жаровню с салом и обжариваем до румяной корочки, периодически помешивая.
Чистим 500 г картофеля. Лучше брать небольшой и не разрезать. Если картофель большой, стоит нарезать его крупными кубиками. Добавляем его к мясу.
Моем два томата и нарезаем крупными кубиками.
Моем два сладких перца, разрезаем, убираем семена и плодоножку. Нарезаем крупными кубиками.
Берем 1-2 луковицы. Режем на 4-6 крупных частей.
Нарезаем слайсами 10 г свежего перца чили. Перекладываем все овощи в жаровню.
Добавляем 1 ч. л. обычной паприки и 1 ч. л. копченой.
Если хотите получить гуляш, тогда залейте овощи с мясом водой, но так, чтобы вода покрывала их не полностью. Если любите блюдо, похожее больше на суп, тогда увеличьте количество воды. Посолите и поперчите по вкусу. Варите до готовности картофеля на маленьком огне. Если вы готовите бограч в духовке, то накройте его крышкой и поставьте на полтора часа в духовку при температуре 180 градусов.
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