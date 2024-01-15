Рыбам - счастье, Ракам - везение. Таро-прогноз на неделю с 15 по 21 января

Прогноз первую рабочую неделю для всех знаков Зодиакального круга. Рассматриваем перспективы и возможности.

Related video

Новогодние праздники остались позади, мы приступаем к рабочим будням и не всегда этому радуемся. Энергии часто не хватает для вливания в рабочие процессы, настроение на нуле и уговорить себя заняться чем-то целесообразным бывает совсем непросто. Тем не менее, у всех представителей знаков Зодиака этот процесс проходит по-разному. Изучаем Таро-прогноз на первую совсем уже рабочую неделю 2024 года.

Овен

Овен

(Старший аркан Страшный суд)

У Овнов могут встать вопросы важных перемен и кармических ситуаций. Все, что с вами будет происходить на текущей неделе, — будет говорить вам о наработках прошлого. Другими словами — что заслужили, то и получите. Это не всегда плохо!

Телец

Телец

(семерка Пентаклей)

Тельцам предстоит позиция ожидания. Возможно, некоторые вопросы потребуют доработок, или вас ожидает оттягивание решения вопросов. Нужно просто набраться терпения и дождаться более позитивного периода. Иногда может указывать на желание еще немного "повисеть" и ничего не решать.

Близнецы

Близнецы

(Старший аркан Маг)

Близнецы могут столкнуться с манипуляциями. Причем они будут манипулировать или ими — зависит именно от самих представителей знака. В любом случае выпадение старшего позитивного аркана на первую рабочую неделю года — хороший знак!

Рак

Рак

(Старший аркан Император)

Ракам удастся привести в порядок многие деловые и жизненные процессы. У вас начался период упорядочивания и структуризации. Для многих несемейных Раков есть шанс знакомства с мужчиной, который может взять на себя ответственность в отношениях.

Лев

Лев

(четверка Мечей)

Львам предлагают побыть в пассиве. Ни во что не вмешивайтесь и старайтесь особо не демонстрировать свойственный вам энтузиазм. Многие Львы могут столкнуться с необходимостью полежать и ничего не делать.

Дева

Дева

(Старший аркан Дьявол)

Девы могут испытать искушение или ощутить себя в скованных обстоятельствах. Предложения, которые вам будут делать на этой неделе, — все немного "от лукавого". Поэтому лучше несколько раз подумать, прежде чем соглашаться.

Весы

Весы

(четверка Пентаклей)

Весам предстоит экономия до поступления следующих денег. Похоже, вы сильно потратились в истекший период и на праздники. Следует на короткое время ограничить себя от затрат. Но не переживайте: это не надолго!

Скорпион

Скорпион

(рыцарь Кубков)

Похоже, Скорпионам на этой неделе предстоит флирт и даже влюбленность. Вы будете привлекательны для противоположного пола и получите небывалый успех, оказавшись в центре внимания. Вам понравится!

Стрелец

(Старший аркан Маг)

Стрельцы, как и Близнецы, тоже столкнутся с манипуляциями. На этой неделе простота — не ваш конек. Будьте начеку и готовыми действовать в любой момент. Возможно, вам выпадет отличный шанс на продвижение в интересующем вопросе.

Козерог

Козерог

(семерка Чаш)

Козероги будут в иллюзиях и мечтах. Это не очень свойственно представителям знака, поэтому они могут ощущать чувство прострации. Долго Козерог в таком состоянии пребывать не сможет, следовательно, скоро все изменится, и вы войдете в любимую колею контроля и работы.

Водолей

Водолей

(туз Пентаклей)

Водолеев ожидает крупный шанс в жизни или денежные поступления. Не пропустите! Похоже, это ваша неделя во всех смыслах. Ловите удачу за хвост!

Рыбы

Рыбы

(двойка Пентаклей)

Рыбам предстоит лавировать и, можно сказать, выкручиваться. Возможно, вам предложат вторую работу или подработку, или вы ощутите необходимость в таковой. В любом случае неделя с раскачанными энергиями. Лучше не принимать важных решений!

Три знака Зодиака, которым нельзя ни с кем ссориться в январе 2024 года

Любовный гороскоп для всех знаков Зодиака на неделю с 15 по 21 января 2024 года

Финансовый гороскоп для всех знаков Зодиака на неделю с 15 по 21 января 2024 года