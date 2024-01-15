Какие продукты надо есть, чтобы иметь сияющие волосы

Зима — это всегда о дефиците витаминов в организме. От этого всегда страдает состояние кожи, волос и конечно ногти. Чаще всего эти проблемы замечают женщины, которые бережно относятся к своему внешнему виду. Однако, и мужчинам, нередко, приходится переживать то же самое.

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Конечно, не только в зиму стоит уделять особое внимание своей внешности и организму. Что кожа, что волосы в определенный сезон нуждаются в соответствующем уходе. Поговорим об уходе за волосами. Тренер и диетолог Александра Гордуни объяснила, какие продукты стоит включить в рацион питания, чтобы иметь красивые волосы. Особенно это будет полезно тем, кто заметил значительное выпадение волос.

По данным поисковой системы Гугл, нормой выпадения волосков в день считается 50-150 штук. Оказывается это не много, поэтому не надо ежедневно считать то, что осталось на щетке. Конечно, если вы заметили, что раньше у вас не так стремительно выпадали волосы, а тут они остаются в ванной после мытья, на щетке для волос, а после еще и вся одежда в волосах. Тогда лучше обратиться к специалисту и проверить состояние своего организма.

Александра Гордуни рассказала о причинах, которые провоцируют выпадение волос.

Первая причина. Дефицит белка в рационе.

Если мужчина, или женщина употребляют в пищу мало белка, значит в организме недостаточно протеина. Соответственно волосы становятся ломкие, тонкие, медленно растут и стремительно выпадают.

Вторая причина. Дефицит железа.

Дефицит железа в крови довольно распространенная проблема, особенно зимой. Проявляется это не выпадением волос или ломкостью ногтей. Чаще всего среди симптомов также усталость и апатия.

Больше всего в группе риска люди, которые вообще не употребляют мясо, или едят его мало.

Третья причина. Дисбаланс витаминов.

Если у вас недостаток в организме витаминов B и D, а избыток в А и Е, то в организме начинаются изменения. Проявлением этого может быть стремительное выпадение волос.

Четвертая причина. Активное воздействие на волосы.

Конечно к выпадению волос может привести и чрезмерное использование термосредств — фен, плойка, утюжок, уход за волосами. Все это также ведет к повреждению волосинок и соответственно к их выпадению. Сюда же можно отнести и тугое плетение косичек.

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Фото: Фото: Gettyimages

Пятая причина. Затяжной стресс.

Если вы имеете хроническую психологическую перегрузку, то это вполне вероятно отразится на ваших волосах. Проблемы на работе, в семье, долги, ссоры, все это негативно влияет не только на волосы, но и на общее состояние организма.

Шестая причина. Физический стресс.

Вполне вероятной может быть причина, если вы оказались в физическом стрессе — переломали руку, ногу, у вас была операция, сложная простуда и тому подобное. Все это может вызвать выпадение.

Седьмая причина. Резкая потеря веса.

Если вы сидите на диетах и резко потеряли вес, это является большим стрессом для всего организма, в том числе и волос.

Восьмая причина. Гормональные нарушения.

Беременность, роды — они являются определенным стрессом для организма женщины. Соответственно из-за изменения гормонов происходят изменения по всему организму. Под влияние часто попадают волосы, кожа, ногти.

Какие продукты способны улучшить состояние ваших волос?

Чтобы иметь красивые волосы, включите в рацион красное мясо, яйца, жирные сорта рыбы, цитрусовые, орехи и конечно зеленые овощи.

Чтобы ваши волосы выглядели красивыми и сияющими в первую очередь позаботьтесь о своем рационе питания, а только потом уже правильно подберите уход за ними.

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