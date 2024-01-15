Для тех, кто хочет выглядеть моложе: топ-3 стильных причесок от звезд

Идеальные "омолаживающие" прически. Есть несколько удачных образов, которые скостят вам несколько лет.

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Бьюти-эксперты и знаменитые парикмахеры рассказали о самых "омолаживающих" прическах. Ведь неудачно подобранная стрижка может прибавить пару десятков лет даже самой юной девушке и прибавить лишние годы даме в годах. Среди модных трендов – стрижка пикси, как у новой "мисс Франция". Об этом пишет Daily Mail.

Хотите выглядеть моложе без пластических операций? Попробуйте одну из этих пяти простых причесок, которые, по мнению знаменитых парикмахеров, сразу сделают вас моложе.

Хотите ли вы сохранить свои естественные локоны или попробовать стильный, модный стиль, эти прически доказали свою эффективность.

От кудрявой стрижки пикси до французской девичьей челки — попробуйте одну из этих одобренных модными экспертами причесок, которые помогут вам выглядеть моложе, чем когда-либо, и оживят тусклые локоны.

Короткая стрижка

Кейт Бланшетт всегда выглядит потрясающе с короткой стрижкой. Текстурированный боб — это то, что вам нужно, чтобы выглядеть моложе.

Кейт Бланшетт Фото: Instagram elizabethstewart1

Известный парикмахер Фредерик Феккай посоветовал избегать "чрезмерно структурированных причесок", так что, очень важно найти баланс между стильным внешним видом и тем, что дополняет индивидуальные особенности. И не нужно делать ассиметричный боб. Воспользуйтесь опытом 54-летней Кейт Бланшетт и 44-летней Кортни Кардашьян, которые выглядят идеально. К тому же, эта стрижка подходит тем, у кого тонкие и легкие волосы.

Такая стрижка помогает тонким, хрупким волосам выглядеть гуще и сильнее, создавая более здоровый и молодой вид. Также можно добавить текстуры на кончики для легкого эффекта живости.

Если хотите выглядеть моложе, попробуйте стрижки боб до подбородка, или каре.

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Причудливая челка

Если хотите придать себе юный вид во французском стиле, попробуйте отрезать себе челку.

"Французская челка добавляет романтики и игривости, способствуя свежему образу", — считают стилисты.

Джейн Биркин Фото: Getty Images

Джейн Биркин — яркий пример с ее пышной челкой и локонами до ключиц.

Еще одна поклонница челки — 69-летняя Карин Ройтфельд, которая не меняла свою стрижку уже много лет.

Также стилисты рекомендуют оставить свой естественный цвет волос и экспериментировать с челкой. Мжет вам пойдет короткая челка, а может и длинная с рваными краями.

Длинные волосы

Когда-то считалось, что длинные волосы подходят только молодым женщинам и с возрастом стрижка должна становиться все короче.

Сара Джессика Паркер Фото: Getty

Но это неправильно, ведь далеко не всем идет короткая стрижка. Так что ничто не мешает вам сохранить свои длинные локоны. Хороший пример – 58-летняя Сара Джессика Паркер и 77-летняя Шер. Невозможно представить их без длинных локонов. И если вам нравятся ваши длинные волосы – не обрезайте их.

Просто помните, что длинные волосы требуют большего внимания. Следите, чтобы кончики не секлись и используйте увлажняющие маски.

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