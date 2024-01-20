Восхитительные сдобные булочки с маком и глазурью: очень вкусная домашняя выпечка

Простота приготовления и восхитительный вкус делают эти булочки замечательным выбором для любителей домашней выпечки.

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Откройте для себя удивительный рецепт булочек с маком и глазурью, идеально подходящих для уютных выходных. Эти булочки сочетают в себе нежное песочное тесто, ароматную маковую начинку и изысканную глазурь, создавая неповторимый вкус домашней сдобы. Они идеальны как для семейного завтрака, так и для сладкого перекуса в течение дня или вечернего чаепития в приятной компании. Рецептом булочек поделился женский журнал Storinka.

Ингредиенты

Для теста:

молоко – 300 мл;

сухие дрожжи – 8 г;

сахар – 100 г;

масло – 80 г;

яйца – 2 шт.;

щепотка соли.

Для начинки:

мак – 200 г;

молоко – 120 г;

сахар – 50 г;

сливочное масло – 20 г.

Для глазури:

сахарная пудра – 200 г;

молоко – 50 г.

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Приготовление

Шаг 1

Для опары смешайте теплое молоко с сухими дрожжами и сахаром, оставьте на 15 минут. Добавьте растопленное масло, щепотку соли, яйца и просеянную муку, замесите тесто и дайте ему подойти в течение двух часов.

Шаг 2

Для начинки залейте мак молоком, добавьте сахар и варите 15 минут до испарения жидкости. Снимите с огня, добавьте сливочное масло и дайте остыть.

Шаг 3

Раскатайте тесто, выложите начинку, сверните в рулет, нарежьте и дайте постоять 20 минут.

Шаг 4

Смажьте каждую булочку желтком, смешанным с чайной ложкой молока. Выпекайте в предварительно разогретой до 180 градусов духовке в течение 25 минут.

Шаг 5

Для глазури смешайте сахарную пудру с горячим молоком.

Шаг 6

После выпекания дайте булочкам остыть в течение 10 минут, затем смажьте их глазурью.

Эти ароматные и нежные булочки с маком и глазурью обязательно станут хитом вашего уютного выходного дня. Простые в приготовлении, они приносят радость и тепло в каждый дом.

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