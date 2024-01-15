Как приготовить гуакамоле — рецепт с луком и острым перцем
Гуакамоле — известный мексиканский соус на основе авокадо, интерпретируемый в Украине под намазку для тостов или бутербродов, а иногда даже под салат. Рецептов приготовления этого блюда множество, однако не всем нравится такое блюдо.
Если вы когда-нибудь пробовали гуакамоле и оно вам не понравилось, тогда дайте ей еще один шанс. Попытайтесь приготовить это блюдо по рецепту одесского кулинара Валерия Пономарева, который готовит его с добавлением красного лука и острого перца.
Ингредиенты
- 120 г авокадо;
- 60 граммов помидоров;
- 40 граммов красного лука;
- кинза или петрушка (по выбору);
- 1 чайная ложка сока лимона;
- черный молотый перец;
- ⅓ чайная ложка острого перца;
- соль по желанию.
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Способ приготовления
Крок 1
Важно правильно выбрать авокадо, оно должно быть зрелым, мягким и легко раздавливаемым вилкой. Для основания раздавите авокадо вилкой, перебив его в кашицу. Сверху полейте соком лимона.
Крок 2
Помойте и порежьте мелким кубиком помидор. Можно выбирать любой сорт, который вы любите или имеете.
Крок 3
Красный лук измельчите на милые кубики и добавьте к авокадо и помидорам.
Крок 4
Зелень помойте и измельчите мелкими кусочками. Можно брать кинзу или если не любите заменить петрушкой.
Крок 5
Возьмите красный перец, очистите его от семян и нарежьте мелкими кусочками. Если вы не любите очень острое, то количество красного перца можно откорректировать по вкусовым вкусам.
Крок 6
Добавьте свежемолотый черный перец и по желанию соль. Все тщательно перемешайте и можно пробовать.
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