Лучшее средство против простуды: как приготовить дома чай для укрепления иммунитета
Кубик такого средства, растворенный в горячей воде, согреет и наполнит организм витаминами и микроэлеиентами. Они укрепят иммунитет и помогут быстрее справиться с простудой.
Современная зима с ее непредсказуемой и переменчивой погодой, когда столбики термометров прыгают с плюса в минус и обратно, и простуды – неразлучные спутники. Достаточно перемерзнуть или вспотеть и расстегнуть куртку, как вирус не преминет уцепиться и подпортить вам не только самочувствие, но и поставить на паузу немало день. Чтобы быстро согреть организм и наполнить его витаминами, рекомендуем приготовить домашнее противопростудное средство, рецептом которого поделилась кулинарный блогер Кристина Азизян. Оно повышает иммунитет и помогает быстрее побороть неприятные простудные явления, а зачастую – и предупредить их.
Витаминный чай от простуды
Ингредиенты:
- крупный апельсин – 1 шт;
- лимон – 1 шт;
- очищенный имбирь – 100 гр (можно и больше);
- мед – 3-4 ст. л;
- куркума – 1 ч. л.
Способ приготовления:
Цитрусовые почистить, сложить в блендер, добавить все остальные ингредиенты и измельчить. Получившуюся массу разлить в формы для льда и отправить в морозилку. В этом варианте чай дольше хранится. Можно хранить также в плотно закрытой крышкой баночке, но тогда срок хранение будет короче.
Чтобы приготовить напиток, кубик чая нужно растворить в горячей воде.
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