Ужин с азиатским акцентом за 10 минут: тайские митболы по рецепту Гордона Рамзи (видео)
Вдохновленный своими путешествиями по Азии, знаменитый шеф-повар Гордон Рамзи поделился рецептом острых и ароматных фрикаделек в тайском стиле.
Этот рецепт отличается от традиционных версий митболов из свинины и говядины тем, что Гордон Рамзи рекомендует фарш из ягненка для создания особого вкуса. Эти пряные и сытные фрикадельки идеально подходят для обеда или ужина. Их можно подать с рисом, булгуром или картофельным пюре. Рецептом фрикаделек в тайском стиле Гордон Рамзи поделился на своем канале в YouTube.
Интересный факт — в рецепте Рамзи не используются яйца, чтобы сохранить уникальную структуру фарша и вкус ягненка. Быстрое приготовление в течение всего 10 минут делает этот рецепт идеальным для занятых гурманов.
Ингредиенты:
- говяжий фарш – 450 г;
- кинза – пучок;
- зеленый лук – пучок;
- красная редька – 3 шт.;
- смесь салатной зелени – по вкусу;
- огурец – 3 шт.;
- рис – 200 г;
- красный перец чили – по вкусу;
- тайская чили-паста – 15 г;
- оливковое масло – по вкусу;
- лайм – 2 шт.;
- рыбный соус – 2 ст. л
- кленовый сироп – 2 ч. л.;
- жареный соленый арахис – по вкусу.
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Приготовление
Шаг 1
В большую миску выложите фарш из ягненка. Приправьте солью и перцем, добавьте нарезанный чили, тайскую пасту и две чайные ложки оливкового масла. Вмешайте цедру лайма и хорошо перемешайте руками до однородности.
Шаг 2
Сформируйте из фарша шарики размером с мячики для гольфа, слегка прижимая их с двух сторон, чтобы придать форму шайбы.
Шаг 3
На среднем огне разогрейте две сковороды с оливковым маслом. На одну сковороду выложите фрикадельки и обжарьте с каждой стороны по 4 минуты до золотистой корочки.
Шаг 4
На другой сковороде обжарьте отваренный белый рис до хрустящего состояния, добавьте перец чили и кориандр. В конце добавьте цедру лайма, перемешайте и выложите в отдельную тарелку.
Шаг 5
Для соуса смешайте в тарелке рыбный соус, кленовый сироп, чили, дробленый арахис и сок лайма. Перемешайте и вылейте в соусник.
Шаг 6
На большой плоской тарелке выложите салат, нарезанный огурец, зеленый лук, кинзу и нарезанную редьку. Рядом положите готовые фрикадельки и хрустящий рис. Ваш вкусный ужин с азиатским акцентом готов!
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