Ужин с азиатским акцентом за 10 минут: тайские митболы по рецепту Гордона Рамзи (видео)

Вдохновленный своими путешествиями по Азии, знаменитый шеф-повар Гордон Рамзи поделился рецептом острых и ароматных фрикаделек в тайском стиле.

Related video

Этот рецепт отличается от традиционных версий митболов из свинины и говядины тем, что Гордон Рамзи рекомендует фарш из ягненка для создания особого вкуса. Эти пряные и сытные фрикадельки идеально подходят для обеда или ужина. Их можно подать с рисом, булгуром или картофельным пюре. Рецептом фрикаделек в тайском стиле Гордон Рамзи поделился на своем канале в YouTube.

Интересный факт — в рецепте Рамзи не используются яйца, чтобы сохранить уникальную структуру фарша и вкус ягненка. Быстрое приготовление в течение всего 10 минут делает этот рецепт идеальным для занятых гурманов.

Ингредиенты:

говяжий фарш – 450 г;

кинза – пучок;

зеленый лук – пучок;

красная редька – 3 шт.;

смесь салатной зелени – по вкусу;

огурец – 3 шт.;

рис – 200 г;

красный перец чили – по вкусу;

тайская чили-паста – 15 г;

оливковое масло – по вкусу;

лайм – 2 шт.;

рыбный соус – 2 ст. л

кленовый сироп – 2 ч. л.;

жареный соленый арахис – по вкусу.

Читайте также:

Бюджетно и быстро: вкусные тефтели с рисом в духовке

Шведские куриные тефтели: простой рецепт сытного блюда на ужин

Куриные фрикадельки с песто – простейшая закуска на каждый день

Приготовление

Шаг 1

В большую миску выложите фарш из ягненка. Приправьте солью и перцем, добавьте нарезанный чили, тайскую пасту и две чайные ложки оливкового масла. Вмешайте цедру лайма и хорошо перемешайте руками до однородности.

Шаг 2

Сформируйте из фарша шарики размером с мячики для гольфа, слегка прижимая их с двух сторон, чтобы придать форму шайбы.

Шаг 3

На среднем огне разогрейте две сковороды с оливковым маслом. На одну сковороду выложите фрикадельки и обжарьте с каждой стороны по 4 минуты до золотистой корочки.

Шаг 4

На другой сковороде обжарьте отваренный белый рис до хрустящего состояния, добавьте перец чили и кориандр. В конце добавьте цедру лайма, перемешайте и выложите в отдельную тарелку.

Шаг 5

Для соуса смешайте в тарелке рыбный соус, кленовый сироп, чили, дробленый арахис и сок лайма. Перемешайте и вылейте в соусник.

Шаг 6

На большой плоской тарелке выложите салат, нарезанный огурец, зеленый лук, кинзу и нарезанную редьку. Рядом положите готовые фрикадельки и хрустящий рис. Ваш вкусный ужин с азиатским акцентом готов!

Быстрые фрикадельки в тайском стиле от Гордона Рамзи

Читайте также:

Очень по-итальянски: рецепт вкуснейших фрикаделек в соусе

Фрикадельки в сметанном соусе: рецепт вкусной добавки к ужину

Очень вкусно: как приготовить фрикадельки на ужин по самому простому рецепту