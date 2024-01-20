Вкуснейший немецкий охотниций шницель: ароматный ужин с грибным соусом

Один из традиционных немецких вариантов рецепта – охотничий шницель, который подают под одноименным грибным соусом.

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Шницелем называют порционный кусок слегка отбитого мяса в плотной панировке из взбитого яйца и сухарей, который обжаривают на сковороде. Это классическое блюдо австрийской и немецкой кухни. Но австрийцы считают, что немцы "портят" шницель всевозможными подливками, из-за чего панировка становится не такой хрустящей. Рецептом охотничьего шницеля под грибным соусом поделился сайт Shuba.

Классический гарнир для шницеля – картофель, с обязательным ломтиком лимона. Охотничий шницель иногда подают с макаронами, но чаще всего можно встретить подачу с картофельным пюре, картофелем фри или картофельным салатом.

Ингредиенты

свинина или телятина – 4 порционных ломтика;

чеснок – 2 зубчика;

горчица – 10 г;

мука пшеничная – 4 ст. л.;

шампиньоны – 250 г;

лук репчатый – 1 шт.

сметана – 2 ст. л.;

масло подсолнечное – 4 ст. л.;

соль – по вкусу;

перец черный молотый – по вкусу.

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Приготовление

Шаг 1

Тонкие ломтики мяса помойте, обсушите, слегка отбейте кухонным молотком, посолите и поперчите. Чеснок выдавите через пресс, смешайте с горчицей и обмажьте этой смесью каждый кусочек мяса со всех сторон. Запанируйте будущие шницели в муке и обжарьте в масле на разогретой сковороде. Чтобы получилась румяная корочка понадобится примерно по 5 минут для каждой стороны.

Шаг 2

Грибы нарежьте слайсами, лук – мелкими кубиками.

Шаг 3

Разогрейте сковороду с растительным маслом. Обжарьте лук до прозрачности, добавьте грибы и готовьте еще несколько минут, пока грибы хорошо не пустят сок.

Шаг 4

В небольшой миске смешайте ложку муки, сметану и немного воды. Добавьте соль, хорошо перемешайте до однородности и вылейте полученную смесь в сковороду.

Шаг 5

Уменьшите огонь и готовьте соус еще примерно 3 минуты, пока он не загустеет.

Шаг 6

На порционные тарелки выложите гарнир и готовые шницели. Соус выложите сверху на шницель и подавайте блюдо горячим.

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