Вкуснейший немецкий охотниций шницель: ароматный ужин с грибным соусом
Один из традиционных немецких вариантов рецепта – охотничий шницель, который подают под одноименным грибным соусом.
Шницелем называют порционный кусок слегка отбитого мяса в плотной панировке из взбитого яйца и сухарей, который обжаривают на сковороде. Это классическое блюдо австрийской и немецкой кухни. Но австрийцы считают, что немцы "портят" шницель всевозможными подливками, из-за чего панировка становится не такой хрустящей. Рецептом охотничьего шницеля под грибным соусом поделился сайт Shuba.
Классический гарнир для шницеля – картофель, с обязательным ломтиком лимона. Охотничий шницель иногда подают с макаронами, но чаще всего можно встретить подачу с картофельным пюре, картофелем фри или картофельным салатом.
Ингредиенты
- свинина или телятина – 4 порционных ломтика;
- чеснок – 2 зубчика;
- горчица – 10 г;
- мука пшеничная – 4 ст. л.;
- шампиньоны – 250 г;
- лук репчатый – 1 шт.
- сметана – 2 ст. л.;
- масло подсолнечное – 4 ст. л.;
- соль – по вкусу;
- перец черный молотый – по вкусу.
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Приготовление
Шаг 1
Тонкие ломтики мяса помойте, обсушите, слегка отбейте кухонным молотком, посолите и поперчите. Чеснок выдавите через пресс, смешайте с горчицей и обмажьте этой смесью каждый кусочек мяса со всех сторон. Запанируйте будущие шницели в муке и обжарьте в масле на разогретой сковороде. Чтобы получилась румяная корочка понадобится примерно по 5 минут для каждой стороны.
Шаг 2
Грибы нарежьте слайсами, лук – мелкими кубиками.
Шаг 3
Разогрейте сковороду с растительным маслом. Обжарьте лук до прозрачности, добавьте грибы и готовьте еще несколько минут, пока грибы хорошо не пустят сок.
Шаг 4
В небольшой миске смешайте ложку муки, сметану и немного воды. Добавьте соль, хорошо перемешайте до однородности и вылейте полученную смесь в сковороду.
Шаг 5
Уменьшите огонь и готовьте соус еще примерно 3 минуты, пока он не загустеет.
Шаг 6
На порционные тарелки выложите гарнир и готовые шницели. Соус выложите сверху на шницель и подавайте блюдо горячим.
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