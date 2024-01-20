Подарите себе момент счастья: изумительные сливочные рогалики с джемом

Рогалики по этому рецепту получаются очень нежными из-за того, что в тесто добавляется именно сливочный сыр.

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Рогалики — это традиционная украинская выпечка со сладкой начинкой, которая не уступает по вкусу итальянским корнетти и французским круассанам. Особая прелесть рогаликов – их миниатюрный размер "как пальчик". Рецептом сливочных рогаликов поделился сайт Shuba.

Для этого рецепта лучше всего взять крем-чиз, филадельфию или маскарпоне. Но если такого сыра у вас нет, подойдет рикотта или творог, с ними рогалики тоже будут очень вкусными и менее калорийными. Для начинки берите густой сливовый джем или яблочное повидло.

Ингредиенты:

мука пшеничная – 2 стакана;

масло сливочное 73% – 220 г;

сливочный сыр (или жирный творог) – 220 г;

соль – 0,5 ч. л.;

яйцо – 1 шт.;

сахар – для посыпки;

джем – для начинки.

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Приготовление

Шаг 1

Просейте в миску муку с солью. Добавьте сливочное масло, сыр и замесите однородное тесто.

Шаг 2

Выложите тесто на стол, подпыленный мукой, разделите на две равные части. Подкатайте каждую часть теста в шар, положите в пакет и отправьте в холодильник "отдыхать" на 2 часа.

Шаг 3

Достаньте охлажденное тесто, оставьте его при комнатной температуре на 15 минут, чтобы оно легче раскатывалось.

Шаг 4

Включите духовку: режим конвекции, температура – 200°C. Застелите противень бумагой для выпечки или силиконовым ковриком.

Шаг 5

Раскатайте обе части теста в круги одинакового размера толщиной около 5 мм. Смажьте тесто джемом или повидлом.

Шаг 6

Разрежьте тесто на 8 одинаковых треугольников. Каждый треугольник сверните в рулетик, начиная с широкой стороны, и выложите на противень на небольшом расстоянии друг от друга.. Уберите противень в морозилку на 15 минут.

Шаг 7

Взбейте одно яйцо и смажьте им охлажденные рогалики. Посыпьте их сверху сахаром по желанию. Выпекайте рогалики до золотистого цвета. В зависимости от мощности духовки, на это уйдет 15-20 минут.

Шаг 8

Готовые рогалики остудите на решетке. Подавайте вкусную выпечку к чаю, кофе или сварите горячий шоколад. В любом случае это будет очень вкусно!

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