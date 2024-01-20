Подарите себе момент счастья: изумительные сливочные рогалики с джемом
Рогалики по этому рецепту получаются очень нежными из-за того, что в тесто добавляется именно сливочный сыр.
Рогалики — это традиционная украинская выпечка со сладкой начинкой, которая не уступает по вкусу итальянским корнетти и французским круассанам. Особая прелесть рогаликов – их миниатюрный размер "как пальчик". Рецептом сливочных рогаликов поделился сайт Shuba.
Для этого рецепта лучше всего взять крем-чиз, филадельфию или маскарпоне. Но если такого сыра у вас нет, подойдет рикотта или творог, с ними рогалики тоже будут очень вкусными и менее калорийными. Для начинки берите густой сливовый джем или яблочное повидло.
Ингредиенты:
- мука пшеничная – 2 стакана;
- масло сливочное 73% – 220 г;
- сливочный сыр (или жирный творог) – 220 г;
- соль – 0,5 ч. л.;
- яйцо – 1 шт.;
- сахар – для посыпки;
- джем – для начинки.
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Приготовление
Шаг 1
Просейте в миску муку с солью. Добавьте сливочное масло, сыр и замесите однородное тесто.
Шаг 2
Выложите тесто на стол, подпыленный мукой, разделите на две равные части. Подкатайте каждую часть теста в шар, положите в пакет и отправьте в холодильник "отдыхать" на 2 часа.
Шаг 3
Достаньте охлажденное тесто, оставьте его при комнатной температуре на 15 минут, чтобы оно легче раскатывалось.
Шаг 4
Включите духовку: режим конвекции, температура – 200°C. Застелите противень бумагой для выпечки или силиконовым ковриком.
Шаг 5
Раскатайте обе части теста в круги одинакового размера толщиной около 5 мм. Смажьте тесто джемом или повидлом.
Шаг 6
Разрежьте тесто на 8 одинаковых треугольников. Каждый треугольник сверните в рулетик, начиная с широкой стороны, и выложите на противень на небольшом расстоянии друг от друга.. Уберите противень в морозилку на 15 минут.
Шаг 7
Взбейте одно яйцо и смажьте им охлажденные рогалики. Посыпьте их сверху сахаром по желанию. Выпекайте рогалики до золотистого цвета. В зависимости от мощности духовки, на это уйдет 15-20 минут.
Шаг 8
Готовые рогалики остудите на решетке. Подавайте вкусную выпечку к чаю, кофе или сварите горячий шоколад. В любом случае это будет очень вкусно!
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