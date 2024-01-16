Секреты итальянских хозяек: как выбрать правильные макароны для вкусной пасты

Вряд ли найдется человек, который был бы равнодушен к пасте с ярким соусом. Полки супермаркетов полны макаронами разных производителей, и выбрать качественный продукт не такая уж легкая задача.

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Выбрать макароны может быть непросто. Но следуя нескольким простым советам, вы точно получите на ужин вкусную пасту, а не просто слипшийся ком теста. Как выбрать макароны хорошего качества и на что нужно обращать внимание при их выборе, рассказал веб-портал Ukr.Media.

На что обратить внимание при выборе макарон

Правильный состав

Итальянцы считают, что в составе хороших макарон могут быть только мука твердых сортов пшеницы и вода. Больше никаких других компонентов в макаронах быть не должно, за исключением цветных добавок или специй.

Нужный сорт

Обратите внимание также на сорт муки. На упаковке правильных макарон может быть написано, что они сделаны из муки:

группы А;

1 класса;

durum;

пшеницы твердых сортов,

semolina di grano duro.

Только это указывает на то, что перед вами настоящие макароны.

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Внешние признаки

Макароны, из которых получится настоящая паста, должны иметь такие признаки:

гладкую поверхность;

желтый (янтарный) цвет;

мелкие вкрапления из-за обработки зерна;

ровный край.

Кроме того, в отличие от изделий из мягких сортов, в упаковке не должно быть никаких крошек сухого теста.

Стоимость продукта

Стоит учесть и стоимость продукта. Очевидно, что настоящие макароны из твердых сортов пшеницы будут стоить дороже, ведь само зерно для их изготовления имеет более высокую цену.

Как проверить качество макарон

Качество макарон совсем не трудно проверить в домашних условиях. Если макаронные изделия легко ломаются руками – они сделаны из мягких сортов пшеницы.

Кроме того, качественные макароны в отварном виде должны:

хорошо держать форму,

не "расползаться",

не слипаться,

сохранять янтарный цвет.

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