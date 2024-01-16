Рулетики с картофелем и перцем: рецепт вкусного блюда на каждый день
Для приготовления этого красивого и вкусного блюда вам потребуется упаковка готового слоеного теста и минимум времени.
Готовится картофель в слоеном тесте очень просто. Это отличный удобный перекус, и в то же время такое блюдо не стыдно поставить и на праздничный стол. Гости будут в восторге. Рецептом картофельных рулетиков из слоеного теста поделился сайт "Один факт".
Ингредиенты
- картофель – 4 шт;
- лук репчатый – 1 шт;
- перец болгарский – 2 шт;
- тесто слоеное — 1 упаковка;
- яйцо куриное – 1 шт;
- сыр – 80 г;
- масло сливочное — 1 ст. л.;
- соль – по вкусу;
- перец черный молотый – по вкусу.
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Приготовление
Шаг 1
Очистите картофель нарежьте крупным кубиком. Поместите его в кастрюлю, залейте водой, приправьте солью и варите до полной готовности.
Шаг 2
Очистите и нарежьте кубиком лук. Обжарьте его на растительном масле в течение 3 минут. Очистите перцы от плодоножек и семян и нарежьте их соломкой. Добавьте измельченные перцы к луку и обжарьте овощи еще в течение 10 минут.
Шаг 3
Добавьте к отваренному картофелю сливочное масло и разомните его в пюре. Поместите картофель к обжаренным овощам и все перемешайте.
Шаг 4
Натрите твердый сыр на крупной терке. На листе пергамента или силиконовом коврике раскатайте слоеное тесто. Распределите равномерно овощную начинку, которую сверху посыпьте тертым сыром.
Шаг 5
Заверните рулет с помощью пергамента или коврика. Защипните края и ножом поделите рулет на порции. Выложите рулетики на противень, предварительно застелив его пергаментом или силиконовым ковриком. Смажьте их взбитым яйцом с помощью кисточки.
Шаг 6
Выпекайте рулетики в духовке, разогретой до 180⁰С в течение 25-30 минут. Такая выпечка будет вкусной как в горячем, так и в холодном виде. Приятного аппетита!
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