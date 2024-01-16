Рулетики с картофелем и перцем: рецепт вкусного блюда на каждый день

Для приготовления этого красивого и вкусного блюда вам потребуется упаковка готового слоеного теста и минимум времени.

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Готовится картофель в слоеном тесте очень просто. Это отличный удобный перекус, и в то же время такое блюдо не стыдно поставить и на праздничный стол. Гости будут в восторге. Рецептом картофельных рулетиков из слоеного теста поделился сайт "Один факт".

Ингредиенты

картофель – 4 шт;

лук репчатый – 1 шт;

перец болгарский – 2 шт;

тесто слоеное — 1 упаковка;

яйцо куриное – 1 шт;

сыр – 80 г;

масло сливочное — 1 ст. л.;

соль – по вкусу;

перец черный молотый – по вкусу.

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Приготовление

Шаг 1

Очистите картофель нарежьте крупным кубиком. Поместите его в кастрюлю, залейте водой, приправьте солью и варите до полной готовности.

Шаг 2

Очистите и нарежьте кубиком лук. Обжарьте его на растительном масле в течение 3 минут. Очистите перцы от плодоножек и семян и нарежьте их соломкой. Добавьте измельченные перцы к луку и обжарьте овощи еще в течение 10 минут.

Шаг 3

Добавьте к отваренному картофелю сливочное масло и разомните его в пюре. Поместите картофель к обжаренным овощам и все перемешайте.

Шаг 4

Натрите твердый сыр на крупной терке. На листе пергамента или силиконовом коврике раскатайте слоеное тесто. Распределите равномерно овощную начинку, которую сверху посыпьте тертым сыром.

Шаг 5

Заверните рулет с помощью пергамента или коврика. Защипните края и ножом поделите рулет на порции. Выложите рулетики на противень, предварительно застелив его пергаментом или силиконовым ковриком. Смажьте их взбитым яйцом с помощью кисточки.

Шаг 6

Выпекайте рулетики в духовке, разогретой до 180⁰С в течение 25-30 минут. Такая выпечка будет вкусной как в горячем, так и в холодном виде. Приятного аппетита!

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