Эти продукты нельзя хранить в холодильнике

Что у вас лежит в холодильнике? Задумывались ли вы когда-нибудь над тем, что некоторые продукты лучше не класть в холодильник? Ну, кроме бананов, конечно. Все давно знают, что бананы в холодильнике быстро чернеют. А вот знали ли вы, что есть и другие продукты, которым может навредить температура в "пищевом шкафу".

Related video

Большинство хозяек автоматически после похода в магазин запаковывает весь пакет покупок в холодильник и дальше идет по своим делам, но так делать нельзя. Есть определенный список продуктов, которым пребывание в холодильнике не только вредно, оно еще и портит их вкусовые качества. Поэтому, чтобы не навредить продуктам, которые сейчас стоят немаленьких денег, ознакомьтесь со списком, который предложил тренер Сергей Фальштинский.

Экзотические фрукты

Конечно, уже ни для кого не секрет, что бананы в холодильник лучше не класть, ну если конечно вы не хотите, чтобы они быстро испортились. К этому списку также относятся и другие экзотические фрукты, например, манго. Экзотические фрукты при взаимодействии с низкими температурами теряют свой вкус и конечно полезные свойства. Кроме того, они начинают излучать газы в холодильнике: индол, котальный, сероводород, что может привести к порче других продуктов питания, которые рядом.

Читайте также:

Обязательно есть зимой: 10 полезных свойств киви для вашего здоровья

Что такое трюфели, с чем их едят и почему они такие дорогие?

Легкое упражнение, которое поможет избавиться от головной боли — понадобится всего лишь 3 минуты

овощи овощи Фото: УНИАН

Овощи и ягоды

Ошибочно хозяйки считают, если поместят картофель, помидоры и лук в холодильник, то они дольше будут храниться. Это ошибочное мнение. Именно в холодильнике они начинают портиться быстрее. Кроме того, при понижении температуры в них начинают происходить нежелательные химические реакции. То же самое касается и ягод.

Фото: УНИАН

Хлеб

Наверное, вы не раз замечали, как бабушка достает хлеб из холодильника. Так она будто бы продлевает его срок годности. Но на самом деле это не так. При понижении температуры хлеб охлаждается, соответственно теряет свою влагу и начинает быстрее портиться и цвести.

Зелень

Все мы не раз отправляли в холодильник укроп, петрушку, или зеленый лук. Однако, так делать тоже нельзя. К сожалению, зелень в холодильнике быстро вянет. А если ее еще и оставить в пластиковом пакете, то в нем быстро появится плесень.

Читайте также:

Лучшее средство против простуды: как приготовить дома чай для укрепления иммунитета

Как приготовить гуакамоле — рецепт с луком и острым перцем

Ежедневные привычки, которые снижают тревожность