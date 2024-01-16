Мясные рулетики в сметанно-чесночном соусе: рецепт сытного обеда или ужина

Вкусное, ароматное и сытное блюдо, наверняка, будет оценено по достоинству всеми вашими гостями.

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Мясные рулетики в сметанно-чесночном соусе — это блюдо, которое несомненно украсит ваш стол и порадует всех своим изысканным вкусом. Нежное мясо, сочный соус и ароматные специи сделают этот ужин незабываемым, сообщает Оbozrevatel.

Ингредиенты:

свинина или говядина (тонкие стейки) — 500 г;

сметана — 200 мл;

чеснок — 3 зубчика;

твердый сыр — 100 г;

лук — 1 штука;

мука — 2 столовые ложки;

вода — 100 мл;

растительное масло — для жарки;

соль, перец, приправы — по вкусу;

зелень для украшения.

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Приготовление:

Шаг 1. Мясо посолите, поперчите и слегка отбейте.

Шаг 2. На каждый стейк положите тонкий слой тертого сыра и немного мелко нарезанного лука. Скрутите мясо в рулетики и закрепите зубочистками или нитками.

Шаг 3. Обваляйте рулетики в муке и обжарьте на сковороде с растительным маслом до золотистой корочки.

Шаг 4. Приготовьте соус: смешайте сметану, измельченный чеснок, соль и перец.

Шаг 5. Выложите обжаренные рулетики в форму для запекания, залейте их сметанно-чесночным соусом.

Шаг 6. Запекайте в духовке при 180 °C около 20–30 минут.

Шаг 7. Перед подачей украсьте блюдо свежей зеленью.

Вкусное, ароматное и сытное блюдо, наверняка, будет оценено по достоинству всеми вашими гостями.

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