Топ-3 вкуснейших соуса на все случаи жизни
Соус — это дополнительный компонент, который добавляет изысканности, пикантности и необычного вкуса любому блюду. Фактически это жидкая приправа, которая дополняет блюдо. Рецептов приготовления соусов есть сотни, а то и даже тысячи. Каждый из них по особому вкусный и подходит к тем или иным продуктам.
Предлагаем вам ознакомиться с тремя вариантами рецептов соусов, которые идеально подходят как к мясу и рыбе, так и для заправки салатов, или любых других блюд, которыми поделились кулинары блога stolsalatov.
Соус с оливками
Ингредиенты
- 1 банка зеленых оливок;
- 3 зубчика чеснока;
- 1 лук;
- пучок зелени;
- 2 столовые ложки сметаны;
- 3 столовые ложки майонеза
Способ приготовления
Поместите в блендер все указанные ингредиенты и перебейте до однородной массы. Переложите в блюдце для соуса и можно подавать к мясу или рыбе. Также этот вариант спокойно можно добавить к заправке салата. Соус придаст пикантности и необычного вкуса.
Белый соус
Ингредиенты
- 3 столовые ложки майонеза;
- 3 столовые ложки сметаны;
- 1 пучок укропа;
- 1 зубчик чеснока;
- черный перец по вкусу;
- 10 граммов грецкого ореха;
- 1 столовая ложка соуса Терияки.
Способ приготовления
Все указанные ингредиенты нужно соединить между собой и взбить в блендере до однородной массы. Готово. Соус можно подавать к мясным или рыбным блюдам, а также он спокойно может стать вариантом заправки для салата.
Читайте также:
Пампушки с чесноком и зеленью к борщу: вкусное дополнение к первым блюдам
Тушеная квашеная капуста с копчеными ребрами: рецепт сытного ужина
Булочки с маковой начинкой: рецепт вкусной домашней выпечки: рецепт вкусной домашней выпечки
Рецепт универсальной заправки-соуса
Ингредиенты
- 10 зубчиков чеснока;
- 1 слова ложка соли;
- 1 чайная ложка кориандра;
- 2 столовые ложки паприки;
- 1 чайная ложка черного перца;
- 2 чайные ложки красного перца;
- 1 столовая ложка сахара;
- 6 столовых ложек растительного масла.
Способ приготовления
Соединить все сыпучие ингредиенты и чеснок. Разогреть масло на огне и им залить приправы и чеснок. В результате вы получите универсальную заправку, соус и даже возможный маринад.
Попробовав эти рецепты, вы навсегда забудете, о майонезе как заправке или соусе к чему-либо. Приятного аппетита.
Читайте также:
Филе минтая в кляре на сковороде: вкусный и легкий рецепт
Десерт с творогом и замороженными ягодами: простой рецепт аппетитного лакомства
Куриные отбивные с сыром и помидорами: невероятно вкусно и просто