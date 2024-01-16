Рецепт сытного жульена от Евгения Клопотенко
На самом деле жульен — это не блюдо, а способ нарезки овощей тонкой соломкой, который когда-то придумали во Франции. Современные французы жульеном могут называть салаты или супы с овощами, нарезанными таким способом.
Украинский шеф-повар Евгений Клопотенко делится рецептом сытного блюда.
ИНГРЕДИЕНТЫ:
- 400 г шампиньонов;
- 250-300 г курица (филе из бедра);
- 1 шт. лук репчатый;
- 20 г сливочное масло;
- 1 ст. л. оливковое масло;
- 2 зубчика чеснока;
- 100 г сыр бри;
- 100 г сыр твердый;
- 50-100 мл сливки (33% жирности);
- 1-2 щепотки молотый мускатный орех;
- по вкусу соль и перец.
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Для начала разогреваем духовку до 180 градусов. Два зубчика чеснока чистим и мелко режем. Одну луковицу чистим и режем средним кубиком.
Грибы (400 г) моем и режем на кусочки среднего размера.
Куриное филе (250 г) чистим от жира и режем тонкими полосками.
Разогреваем сковороду со смесью сливочного масла (20 г) и 1 ст. л. оливкового масла.
Выкладываем в сковороду порезанные чеснок и лук и обжариваем 2-3 минуты до прозрачности.
Добавляем к луку порезанные грибы и тушим еще 3-4 минуты.
Добавляем к сковороде куски курицы, солим по вкусу и обжариваем еще в течение 4-5 минут.
Сыр бри (100 г) режем небольшими кусочками.
Добавляем в сковороду кусочки сыра бри и 1-2 щепотки мускатного ореха. Тушим примерно минуту, пока сыр не расплавится. Затем добавляем 50-100 мл сливок, регулируем их количество в зависимости от консистенции. Нужно, чтобы масса не была очень жидкой, но и не стала сухой.
Перекладываем смесь в форму для запекания необходимого размера.
Перчим по вкусу и притрушиваем жульен сыром, натертым на крупную терку (100 г), ставим в духовку на 15-20 минут, пока сыр не растает и не возьмется золотистой корочкой.
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