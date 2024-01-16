Рецепт сытного жульена от Евгения Клопотенко

На самом деле жульен — это не блюдо, а способ нарезки овощей тонкой соломкой, который когда-то придумали во Франции. Современные французы жульеном могут называть салаты или супы с овощами, нарезанными таким способом.

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ИНГРЕДИЕНТЫ:

400 г шампиньонов;

250-300 г курица (филе из бедра);

1 шт. лук репчатый;

20 г сливочное масло;

1 ст. л. оливковое масло;

2 зубчика чеснока;

100 г сыр бри;

100 г сыр твердый;

50-100 мл сливки (33% жирности);

1-2 щепотки молотый мускатный орех;

по вкусу соль и перец.

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Для начала разогреваем духовку до 180 градусов. Два зубчика чеснока чистим и мелко режем. Одну луковицу чистим и режем средним кубиком.

Грибы (400 г) моем и режем на кусочки среднего размера.

Куриное филе (250 г) чистим от жира и режем тонкими полосками.

Разогреваем сковороду со смесью сливочного масла (20 г) и 1 ст. л. оливкового масла.

Выкладываем в сковороду порезанные чеснок и лук и обжариваем 2-3 минуты до прозрачности.

Добавляем к луку порезанные грибы и тушим еще 3-4 минуты.

Добавляем к сковороде куски курицы, солим по вкусу и обжариваем еще в течение 4-5 минут.

Сыр бри (100 г) режем небольшими кусочками.

Добавляем в сковороду кусочки сыра бри и 1-2 щепотки мускатного ореха. Тушим примерно минуту, пока сыр не расплавится. Затем добавляем 50-100 мл сливок, регулируем их количество в зависимости от консистенции. Нужно, чтобы масса не была очень жидкой, но и не стала сухой.

Перекладываем смесь в форму для запекания необходимого размера.

Перчим по вкусу и притрушиваем жульен сыром, натертым на крупную терку (100 г), ставим в духовку на 15-20 минут, пока сыр не растает и не возьмется золотистой корочкой.

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