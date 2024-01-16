Распространенная ошибка: тирамісу или тірамісу (видео)

Александр Авраменко дал практический совет, как проверять написание иноязычных слов. Для этого стоит запомнить простую фразу.

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Часто в общественных местах пишут "тірамісу", однако это является ошибкой.

В иноязычных словах после "т" нужно писать "и": математика, герметичний.

Проверочной фразой является "Де ти з'їси цю чашу жиру" (д, т, з, с, ц, ч, ш, ж, р). После этих букв в иноязычных словах нужно писать "и":

чипси, а не чіпси;

чизкейк, а не чізкейк;

тирамісу, а не тірамісу.

Александр Авраменко

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