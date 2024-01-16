Минимум ингредиентов и максимум вкуса: рецепт орехового безе
Евгений Клопотенко предлагает использовать целое яйцо, не отказываясь от желтка. Безе — удачный вариант десерта к чаю или кофе.
Украинский шеф-повар Евгений Клопотенко делится оригинальным рецептом вкусного десерта.
ИНГРЕДИЕНТЫ:
- 4 яйца;
- 50 г грецких орехов;
- 150 г сахарной пудры;
- 50 г сахарной пудры;
- 1/4 ч.л. соли.
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Для начала включаем духовку разогреваться до 130 градусов без конвекции. Отделяем белки и желтки из 4 яиц, кладем их в отдельные миски для взбивания. В блендере измельчаем до состояния крошки 50 г грецких орехов.
Белки взбиваем в течение 3-4 минут, затем всыпаем 150 г сахарной пудры и взбиваем до устойчивых пиков.
Добавляем к белкам орехи и слегка мешаем силиконовой лопаткой.
Желтки взбиваем с 50 г сахарной пудры, пока масса не побелеет. Осторожно вводим массу в белки за 2-3 подхода и слегка мешаем силиконовой лопаткой.
Выкладываем на противень пергамент, с помощью кондитерского мешка или лыжки формируем безе и выпекаем его в течение часа.
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