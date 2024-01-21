Хачапури с сыром в духовке: как приготовить вкуснейшие грузинские лепешки

Хачапури с сыром сулугуни — это не только вкусно, но и очень сытно. Этот рецепт идеально подходит для тех, кто хочет попробовать что-то новое и необычное.

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Хачапури – традиционные грузинские лепешки, которые покорили сердца гурманов по всему миру. Это воздушное, ароматное и очень вкусное блюдо, которое может приготовить каждая хозяйка, сообщает 1000.menu.

Ингредиенты:

мука пшеничная — 3 стакана;

теплая вода — 1 стакан;

сухие дрожжи — 1 чайная ложка;

соль — 1 чайная ложка;

сахар — 1 чайная ложка;

растительное масло — 3 столовые ложки;

сулугуни или другой сыр — 300 г;

яйцо — 1 штука (для начинки);

масло сливочное — для смазывания готового хачапури.

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Приготовление:

Шаг 1. Растворите дрожжи в теплой воде с сахаром, оставьте на 10-15 минут, пока не появится пена.

Шаг 2. В миске смешайте муку с солью, добавьте поднявшиеся дрожжи и растительное масло. Замесите мягкое тесто.

Шаг 3. Накройте тесто полотенцем и оставьте в теплом месте на 1-1,5 часа, пока оно не увеличится в размерах вдвое.

Шаг 4. Сыр натрите на крупной терке. Смешайте сыр с яйцом для начинки.

Шаг 5. Разделите тесто на равные части. Раскатайте каждую часть в круглую лепешку, по центру выложите начинку из сыра.

Шаг 6. Соедините края теста наверху, оставив небольшое отверстие. Аккуратно раскатайте хачапури, чтобы начинка равномерно распределилась.

Шаг 7. Выпекайте хачапури в духовке, предварительно разогретой до 200°C, в течение 15-20 минут до золотистой корочки.

Шаг 8. Готовые хачапури смажьте сливочным маслом и немедленно подавайте к столу.

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