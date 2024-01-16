Разница в 23 года: как общество воспринимает союз старшей женщины и молодого мужчины

Паре пришлось преодолеть непонимание не только со стороны чужих людей. Поначалу даже сыновья Рэйчел не понимали ее романа с настолько молодым мужчиной.

Related video

48-летняя американка Рэйчел из Остина (штат Техас) честно рассказала о том, как общество воспринимает ее роман с 25-летним мужчиной. Учительница средней школы утверждает, что она счастлива с Алексом, младшим ее на 23 года. Об этом она рассказала на YouTube-канале Love Don't Judge.

По словам женщины, она зарегистрировалась в приложении для знакомств в 2020 году, после развода. К такому шагу ее подтолкнули друзья. На то время героиня была матерью двоих взрослых сыновей. Когда впервые увидела Алекса, она немного испугалась, поскольку мужчина был значительно моложе ее. В свою очередь он не комплексовал по поводу разницы в возрасте.

"Я ничего об этом не подумал. Я действительно был воодушевлен возможностью быть с женщиной, которая была намного старше меня. На самом деле в этих отношениях нет никакой разницы, кроме "нормальных", за исключением того факта, что она старше меня. Есть много мужчин, которые встречаются с гораздо более молодой женщиной, и никто на это не обращает внимания, но не дай бог пожилой женщине быть с более молодым мужчиной", – рассуждает он.

На первом свидании Алекс и Рэйчел поняли, что они созданы друг для друга, и все опасения отошли на задний план.

Читайте также:

В постели с Мадонной: 16 любовников поп-королевы, с которыми у нее была разница в возрасте

Какая разница. Ученые рассказали, какая разница в возрасте нужна для идеальных отношений

Ученые: разница в возрасте супругов сокращает жизнь жен

Вскоре после начала романа Алекс и Рэйчел начали публиковать в TikTok видеоролики о своих отношениях с разницей в возрасте. Они стали вирусными и разлетелись по сети. Однако когда сыновья учительницы, которым 19 и 22 года, увидели записи, они были шокированы.

"Поначалу я был очень расстроен. Я узнал об этом от друга, который написал мне, и я не понимал, что происходит. Я видел TikTok, и там было что-то о свидании с пумой. Я сказал: "Мама, ты выкладываешь это на публику, ты учитель, у каждого ребенка есть TikTok, все это увидят", – рассказал старший сын Рэйчел, Бен.

Он считает, что отношения его матери с молодым мужчиной представляют собой проблему, поскольку директору школы пришлось подтверждать, что Алекс не является учеником школы, где преподает Рэйчел.

Сейчас Бен поддерживает отношения своей мамы, желая для нее самого лучшего.

"Мы прошли долгий путь от того, с чего начинали. Возможно, все еще немного странно, но ты мне нравишься, Алекс, и все стало намного лучше, чем было изначально", — отметил он.

Младший сын Рэйчел более терпимо отнесся к роману матери с самого начала.

Женщина говорит, что люди на улице часто принимают их с Алексом как мать и сына или учительницу и студента. Они научились не обращать на это внимания. Несмотря на частую критику, Алекс и Рэйчел говорят, что они влюблены больше, чем когда-либо.

Читайте также:

Шер рассказала, какие неудобства доставляет ей и ее бойфренду 40-летняя разница в возрасте

Разница в возрасте 31 год: бывший муж Дженнифер Лопес женился на 23-летней модели

Куклы на свадебное приданое. Зачем король Англии Ричард II взял себе в жены 6-летнюю девочку