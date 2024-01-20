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Магия украинской кухни: волшебный курник с блинами, мясом, грибами и рисом

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Фото: iamchef.com.ua | Украинский пирог Курник

Курник не просто пирог, он является частью культурного наследия Украины. Его рецепты передаются из поколения в поколение, символизируя семейные ценности и традиции.

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Курник – это традиционный украинский пирог, который часто готовят в качестве праздничного блюда. Этот пирог имеет богатую историю и является одним из знаковых блюд украинской кухни. Рецептом классического курника поделился сайт "Я Шеф-повар".

Курник готовится в виде закрытого пирога с начинкой, верх которого украшают узорами или плетенкой из теста. Рецепты курника могут варьироваться в зависимости от региона Украины, отражая местные кулинарные традиции и предпочтения.

Самый распространенный вариант начинки – курица, отсюда и название блюда. Также часто добавляются блины, картофель, грибы, лук, иногда рис, яйца и сметана. В некоторых рецептах могут использоваться много слоев разных начинок.

Ингредиенты:

  • мука – 480 г;
  • сливочное масло – 100 г;
  • яйца – 6 шт.;
  • молоко – 50 мл;
  • сметана 20% – 290 г;
  • сода – 5 г;
  • уксус – 10 мл;
  • куриное филе – 700 г;
  • шампиньоны – 400 г;
  • лук репчатый – 1 шт.;
  • стебли зеленого лука – 5 шт.;
  • укроп – 5 веточек;
  • рис – 150 г;
  • перец черный молотый – 5 г;
  • соль – 10 г;
  • вода – 125 мл;
  • сахар – 10 г;
  • растительное масло – 50 мл.

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Приготовление

Шаг 1: Приготовьте начинки

  • Сварите рис до полуготовности, а яйца – вкрутую. Яйца натрите на мелкую терку или разомните вилкой. Смешайте рис с яйцами, добавьте мелко нарезанный зеленый лук и немного соли.
  • Отварите куриное филе, остудите в бульоне, нарежьте соломкой. Разогрейте сковороду с растительным маслом, обжарьте лук до прозрачности, добавьте курицу. Обжаривайте курицу с луком еще минут 5, периодически помешивая, добавьте сметану, укроп, посолите и готовьте еще несколько минут.
  • Грибы мелко нарежьте на произвольные кусочки. Обжарьте в масле до полуготовности.

Шаг 2: Испеките блины

  • Замесите блинное тесто из муки, яиц, воды и растительного масла.
  • Дайте тесту постоять 15-20 минут.
  • Испеките тонкие блинчики. Для первого блина смажьте сковороду растительным маслом.

Шаг 3: Замесите тесто

  • Разотрите размягченное сливочное масло с мукой до состояния крошки.
  • В отдельной миске смешайте молоко, сметану, яйца, сахар и соль.
  • Вылейте смесь в муку с маслом, добавьте гашеную уксусом соду и замесите однородное тесто.
  • Накройте тесто и дайте ему отдохнуть полчаса.

Шаг 4: Соберите курник

  • Подготовьте разъемную форму для пирога по диаметру как ваши блины. Застелите дно бумагой для выпечки.
  • Отделите одну треть теста. Больший кусок раскатайте толщиной 0,5 см и выложите его в форму так, чтобы края немного свисали через бортики.
  • Соберите начинку курника послойно: блин, рис с яйцами, блин, курица с луком, блин, грибы, блин.
  • Меньший кусок теста раскатайте толщиной 1 см, накройте пирог сверху и хорошо защипните края. Лишнее тесто обрежьте.
  • Из обрезков теста сделайте украшения в виде цветов, листьев или каких-то фигурок.
  • Смажьте поверхность пирога взбитым желтком, выложите украшения и смажьте всю поверхность курника еще раз.
  • В центре пирога сделайте надрез крест-накрест примерно 2 см, чтобы при выпечке пар мог свободно выходить и пирог не порвался.

Шаг 5: Испеките курник

  • Разогрейте духовку до 220°C (или до 200°C в режиме конвекции)
  • Выпекайте курник полчаса на среднем уровне духовки. 30 минут.
  • Готовый курник осторожно достаньте из формы и остудите на решетке.

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