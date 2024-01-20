Магия украинской кухни: волшебный курник с блинами, мясом, грибами и рисом
Курник не просто пирог, он является частью культурного наследия Украины. Его рецепты передаются из поколения в поколение, символизируя семейные ценности и традиции.
Курник – это традиционный украинский пирог, который часто готовят в качестве праздничного блюда. Этот пирог имеет богатую историю и является одним из знаковых блюд украинской кухни. Рецептом классического курника поделился сайт "Я Шеф-повар".
Курник готовится в виде закрытого пирога с начинкой, верх которого украшают узорами или плетенкой из теста. Рецепты курника могут варьироваться в зависимости от региона Украины, отражая местные кулинарные традиции и предпочтения.
Самый распространенный вариант начинки – курица, отсюда и название блюда. Также часто добавляются блины, картофель, грибы, лук, иногда рис, яйца и сметана. В некоторых рецептах могут использоваться много слоев разных начинок.
Ингредиенты:
- мука – 480 г;
- сливочное масло – 100 г;
- яйца – 6 шт.;
- молоко – 50 мл;
- сметана 20% – 290 г;
- сода – 5 г;
- уксус – 10 мл;
- куриное филе – 700 г;
- шампиньоны – 400 г;
- лук репчатый – 1 шт.;
- стебли зеленого лука – 5 шт.;
- укроп – 5 веточек;
- рис – 150 г;
- перец черный молотый – 5 г;
- соль – 10 г;
- вода – 125 мл;
- сахар – 10 г;
- растительное масло – 50 мл.
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Приготовление
Шаг 1: Приготовьте начинки
- Сварите рис до полуготовности, а яйца – вкрутую. Яйца натрите на мелкую терку или разомните вилкой. Смешайте рис с яйцами, добавьте мелко нарезанный зеленый лук и немного соли.
- Отварите куриное филе, остудите в бульоне, нарежьте соломкой. Разогрейте сковороду с растительным маслом, обжарьте лук до прозрачности, добавьте курицу. Обжаривайте курицу с луком еще минут 5, периодически помешивая, добавьте сметану, укроп, посолите и готовьте еще несколько минут.
- Грибы мелко нарежьте на произвольные кусочки. Обжарьте в масле до полуготовности.
Шаг 2: Испеките блины
- Замесите блинное тесто из муки, яиц, воды и растительного масла.
- Дайте тесту постоять 15-20 минут.
- Испеките тонкие блинчики. Для первого блина смажьте сковороду растительным маслом.
Шаг 3: Замесите тесто
- Разотрите размягченное сливочное масло с мукой до состояния крошки.
- В отдельной миске смешайте молоко, сметану, яйца, сахар и соль.
- Вылейте смесь в муку с маслом, добавьте гашеную уксусом соду и замесите однородное тесто.
- Накройте тесто и дайте ему отдохнуть полчаса.
Шаг 4: Соберите курник
- Подготовьте разъемную форму для пирога по диаметру как ваши блины. Застелите дно бумагой для выпечки.
- Отделите одну треть теста. Больший кусок раскатайте толщиной 0,5 см и выложите его в форму так, чтобы края немного свисали через бортики.
- Соберите начинку курника послойно: блин, рис с яйцами, блин, курица с луком, блин, грибы, блин.
- Меньший кусок теста раскатайте толщиной 1 см, накройте пирог сверху и хорошо защипните края. Лишнее тесто обрежьте.
- Из обрезков теста сделайте украшения в виде цветов, листьев или каких-то фигурок.
- Смажьте поверхность пирога взбитым желтком, выложите украшения и смажьте всю поверхность курника еще раз.
- В центре пирога сделайте надрез крест-накрест примерно 2 см, чтобы при выпечке пар мог свободно выходить и пирог не порвался.
Шаг 5: Испеките курник
- Разогрейте духовку до 220°C (или до 200°C в режиме конвекции)
- Выпекайте курник полчаса на среднем уровне духовки. 30 минут.
- Готовый курник осторожно достаньте из формы и остудите на решетке.
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