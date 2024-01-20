Безглютеновые хрустящие хлебцы с семечками: здоровый и вкусный перекус

Хлебцы — прекрасный выбор для тех, кто ищет вкусные и питательные альтернативы обычному хлебу.

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Попробуйте приготовить дома хрустящие злаковые хлебцы, богатые тыквенными и подсолнечными семечками, кунжутом и семенами льна. В этом рецепте используются кукурузная и овсяная мука, что делает хлебцы безглютеновыми. Это отличный выбор для полезного перекуса каждый день. Вы можете адаптировать рецепт, добавляя различные наполнители по вашему вкусу. Рецептом безглютеновых хлебцев поделился сайт "ЯБ Поїла".

Ингредиенты:

семечки подсолнуха – 100 г;

кунжут – 75 г;

лен – 75 г;

семечки тыквенные – 50 г;

мука кукурузная – 75 г;

мука овсяная – 75 г;

соль – 1 ч. л.;

масло растительное – 40 мл;

вода – 250 мл.

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Приготовление

Шаг 1

Смешайте в миске все семечки.

Шаг 2

Добавьте оба вида муки и соль.

Шаг 3

Влейте растительное масло, перемешайте ложкой.

Шаг 4

Постепенно добавьте воду комнатной температуры, возможно, потребуется от 250 до 300 мл.

Шаг 5

Тесто должно получиться слегка жидким.

Шаг 6

На противень, застеленный пекарской бумагой, равномерно распределите тесто. Выпекайте 10 минут при 200°C.

Шаг 7

После этого нарежьте хлебцы и продолжайте выпекать при 160°C еще 20-30 минут для хрустящей текстуры.

Шаг 8

Оставьте хлебцы в духовке до полного остывания для дополнительной подсушки.

Эти ароматные и хрустящие хлебцы с семечками станут отличным и полезным перекусом, особенно для тех, кто заботится о своем питании.

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