Насыпной пирог с яблоками и корицей: отличный вариант для новичков

Яблочный пирог – настоящая находка для любителей простой и удачной домашней выпечки без особых хлопот. Готовится он предельно легко и просто.

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Насыпной пирог с яблоками и корицей — это невероятно вкусный десерт, который порадует вас и ваших близких. Аппетитная хрустящая корочка, ароматные яблоки и нотки корицы создают идеальное сочетание, пишет 1000.menu.

Ингредиенты:

яблоки — 4-5 штук;

сахар — 100 г (можно часть заменить коричневым сахаром);

корица — 1 чайная ложка;

мука пшеничная — 200 г;

сливочное масло (холодное) — 100 г;

яйцо куриное — 1 штука;

разрыхлитель теста — 1/2 чайной ложки;

соль — щепотка.

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Приготовление:

Шаг 1. Яблоки очистите от кожуры, удалите сердцевину и нарежьте тонкими дольками. Смешайте яблоки с 50 г сахара и корицей.

Шаг 2. В миске смешайте муку, оставшийся сахар, разрыхлитель и соль.

Шаг 3. Добавьте холодное нарезанное на кубики сливочное масло к сухим ингредиентам и перетрите все в крошку.

Шаг 4. Вбейте яйцо и быстро замесите тесто (не перемешивайте слишком долго).

Шаг 5. Выложите 2/3 теста в форму, образуя бортики. На тесто равномерно распределите яблоки.

Шаг 6. Оставшееся тесто раскрошите сверху на яблоки.

Шаг 7. Выпекайте в предварительно разогретой до 180°C духовке около 40-45 минут до золотистой корочки.

Подавайте насыпной пирог с яблоками и корицей теплым или остывшим.

Он станет отличным дополнением к утреннему чаю или вечернему кофе. Этот пирог не только порадует вас своим великолепным вкусом, но и наполнит дом уютным ароматом яблок и корицы.

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