Домашние питомцы и автомобили: какие правила нужно соблюдать во время путешествия

Мы берем своих питомцев повсюду и часто они получают удовольствие от автопрогулок. Но путешествие в автомобиле может быть чрезвычайно опасным для вашего животного-компаньона – и для вас, если вы не будете соблюдать правила.

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Домашние животные, находящиеся в автомобиле, даже те, которые спокойно переносят такие прогулки, могут стать причиной смертельного ДТП. Именно поэтому, усаживая своего кота, или собаку в салон авто, так важно соблюдать правила. Без надлежащих ограничений простая прогулка с вашим пушистым другом может привести к тяжелым последствиям для всех. Как этого избежать, пишет American Humane.

Вот несколько важных советов, которые помогут вам, вашему лучшему другу-питомцу и другим людям быть в безопасности во время прогулки на автомобиле.

Чтобы избежать ненужного стресса и беспокойства, готовьте своего питомца к более длительным поездкам, совершая более короткие походы перед длительной экспедицией.

На случай, если вы и ваш питомец потеряетесь, убедитесь, что все идентификационные бирки правильно прикреплены к ошейнику вашего питомца и что на них указана ваша текущая контактная информация, включая номера мобильных телефонов.

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Никогда не оставляйте домашних животных без присмотра внутри транспортных средств. Помните, что автомобили быстро нагреваются на солнце.

Перед поездкой правильно разместите животное в салоне. Вариантов множество: специальная переноска, ремни безопасности, или барьеры.

Никогда не позволяйте домашним животным сидеть у вас на коленях или оставаться на переднем сиденье во время вождения.

Никогда не позволяйте домашним животным высовывать какую-либо часть своего тела в окно. Хотя большинство собак любят высовывать головы в открытые окна, ветер может серьезно раздражать слизистые оболочки, а в глаза им может попасть мусор и насекомые. На высокой скорости это может серьезно травмировать вашего питомца.

Домашних животных ни в коем случае нельзя перевозить в кузове пикапа. Ваш питомец может не только поранить или даже убить себя, но и стать причиной несчастного случая, который может нанести вред кому-то другому.

Неудерживаемая собака весом 4 кг при автокатастрофе на скорости 20 км/ч может нанести серьезные травмы всем, кто находится в машине.

Как и маленькие дети, собака может погибнуть от срабатывания подушки безопасности, даже если она пристегнута.

Не привязывайте питомца в кузове пикапа, даже когда он припаркован, чтобы избежать опасности удушения, а также потому, что открытый кузов пикапа не обеспечивают никакой защиты от непогоды. Жаркое солнце может нагреть металлический пол настолько, что животное обожжет лапы. Собака, оставленная сидеть под палящим солнцем без воды и тени, может получить тепловой удар.

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