Хумус со свеклой — рецепт армянского блюда с украинскими нотами
Хумус — известная закуска на основе бобовых, которая имеет ливанское происхождение. В основе приготовления всегда лежит нут. Вы, наверное, неоднократно слышали название этого блюда, а кто-то очень сильно его любит.
Конечно, как и любое другое зарубежное блюдо, хумус приобрел различные интерпретации в Украине. Например, кулинар из Одессы Валерий Пономарев предложил попробовать приготовить хумус со свеклой.
Закуска получается не только вкусной, но и чрезвычайно полезной. Поэтому если вы еще не пробовали такого, тогда попробуйте. В рецептуру приготовления хумуса входят не так много продуктов, которые легко найти.
Ингредиенты
- 1 свекла;
- 1 большая головка чеснока;
- 200 граммов вареного нута;
- зеленый лук;
- петрушка;
- 1 чайная ложка соуса тахини (кунжутная паста)
- 1 столовая ложка оливкового масла;
- 1 столовая ложка сока лимона;
- соль и перец по вкусу;
- 1 столовая ложка грецкого ореха для украшения.
Читайте также:
Болгарский вариант вкуснейшего пирога "Пататник": простой и быстрый рецепт
Секреты немецкой кухни: необычный пивной суп с горчицей и сливками: необычный пивной суп с горчицей и сливками
Необычный рецепт из куриного фарша: гнезда с сыром и овощами в духовке
Способ приготовления
Шаг 1
Свеклу и чеснок тщательно моем и высушиваем от влаги. Срезаем верхушки на чесноке и свекле. Сверху посыпаем солью и немного смазываем растительным маслом.
Шаг 2
Разогреваем духовку до 180 градусов, овощи заворачиваем в фольгу и отправляем запекаться. Для приготовления чеснока понадобится 35-40 минут. Для приготовления свеклы от 40 до 90 минут. Готовность свеклы можно проверить зубочисткой. Если входит легко, значит готово.
Шаг 3
Свеклу нарезаем кусочками и добавляем в блендер, туда же отваренные семена нута, запеченный чеснок без кожуры, зелень и конечно специи, которые указаны в списке ингредиентов. Все перебиваем до однородности.
Подаем наш свекольный хумус, который будет иметь ярко красно-фиолетовый цвет с мелко нарезанными грецкими орехами и петрушкой. Сверху также поливаем оливковым маслом.
Читайте также:
Удивительный вкус в каждом кусочке: рецепт нежного чизкейка
Невероятно сочная квашеная капуста с яблоками: будет готова всего за три дня
Понравится даже самым капризным: пицца-яичница на завтрак для детей