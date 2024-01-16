Утоляют голод и придают сил: как приготовить энергетические батончики дома
Кроме овсянки, в батончики можно добавить сухофрукты по своему вкусу, орехи и семечки. Такие батончики хорошо утоляют голод и придают энергию.
Энергетические батончики способны пополнять запасы энергии в организме и хорошо утоляют голод. Они отлично подходят спортсменам, которым нужны силы перед тренировками, людям, имеющим дело с регулярными значительными физическими нагрузками, и просто для поддержания активности всем остальным. Приготовить их очень легко и в домашних условиях. Как это сделать, рассказали в кулинарном блоге "Рецепты каждый день".
Энергетические батончики
Ингредиенты:
- овсяная мука – 40 гр;
- овсяные хлопья – 40 гр;
- мед – 60 гр;
- ореховая паста – 40 гр;
- сухофрукты – 30 гр.
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Способ приготовления:
Овсяные хлопья и овсяную муку смешать с ореховой пастой и медом или сиропом до однородности. В идеале получившаяся масса должна хорошо лепиться и держать форму.
Сухофрукты нарезать на мелкие кусочки. Для батончиков подойдут курага, чернослив, изюм, финики, киви и другие сухофрукты. Туда же можно добавить любые семечки: подсолнечные, тыквенные, льняные, семена чиа, кунжут. Не лишними будут и орехи: миндаль, грецкие орехи, все, что вам нравится.
Вмешать сухофрукты, семечки и орехи к остальным ингредиентам.
Выложить массу на бумагу для выпечки, сформировать колбаску. Можно смазать руки растительным маслом или формировать батончики мокрыми руками, тогда масса не будет прилипать.
Нарезать на порционные батончики, и готово. Дайте им подсохнуть.
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