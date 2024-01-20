Разноцветное суфле из индейки: нежное и вкусное угощение для малышей
Блюдо – отличное решение для родителей, которые заботятся о здоровом питании своих детей. Кроме того, готовится оно быстро и просто. Его приготовление займет у вас менее часа.
Суфле из индейки станет идеальным выбором для детского обеда. Это блюдо не только вкусное и нежное, оно прекрасно разнообразит рацион малышей и обеспечит их полезной и питательной едой. Рецептом разноцветного суфле из индейки поделился сайт Smachno.ua.
Ингредиенты:
- фарш из индейки – 400 г;
- кабачки – 200 г;
- морковь – 200 г;
- свекла – 150 г;
- яйца – 2 шт.;
- сливки – 50 мл;
- петрушка – 30 г.
Читайте также:
Понравится даже самым капризным: пицца-яичница на завтрак для детей
Ленивые вареники с маком: рецепт вкусного полдника для детей и взрослых
Суп из индейки с лапшой: согреет и насытит любого
Приготовление
Шаг 1
Разделите яйца на желтки и белки и взбейте их отдельно.
Шаг 2
Измельчите кабачок в блендере. Можно взять замороженные овощи. Смешайте белки и желтки, добавьте сливки, кабачковую массу и фарш. Тщательно перемешайте. Не солите. Вместо соли используйте немного сушеной зелени укропа и петрушки.
Шаг 3
Разделите полученную массу на три части. В первую добавьте измельченную морковь, во вторую – измельченную свеклу, а в третью – мелко рубленную петрушку. Морковь и свеклу можно измельчить в блендере до состояния пюре, натереть на терку или порезать мелким кубиком. Выбирайте вариант, который вам больше нравится.
Шаг 4
Разноцветную массу разложите по силиконовым формам для кексов, накройте пергаментом. Поместите формы в духовку и выпекайте суфле в течение 40 минут при температуре 170 градусов..
Шаг 5
После выпечки аккуратно извлеките суфле из форм и дайте ему немного остыть.
Это детское суфле из индейки не только порадует вашего малыша своим мягким вкусом и яркими цветами, но и будет отличным здоровым питанием.
Читайте также:
Незабываемый вкус праздника: рулет из индейки с грибами и сыром
Филе индейки со сливками: блюдо для семейного ужина