Самые истеричные женщины по знаку Зодиака

Астрологи назвали три знака Зодиака женщин, которые не контролируют свои эмоции в порыве ярости. Ими движет вспыльчивость и огненный характер.

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Некоторые женщины обладают очень вспыльчивой натурой и могу бурно реагировать на разные ситуации. Про самых истеричных женщин по знаку Зодиака рассказала астролог OLGA STELLA.

Водолей

Женщина-Водолей нуждается в постоянном эмоциональном допинге. Если его не будет, берегитесь: там, где другие женщины чахнут, лишенные мужского внимания, или даже тихо плачут в подушку, Водолеи мстят ссорами, слезами и обещаниями уйти прямо сейчас куда глаза глядят. Поэтому этих женщин нужно любить и ценить, иначе будет непросто. И, кстати, что до самой истерики — не нужно пытаться задобрить обещаниями лучшей жизни, просто оставьте Водолея в покое, а когда придет в себя, начните доказывать свои чувства не словами, а на деле.

Лев

Львы страшны в своей эмоциональной нестабильности. Всему виной их вспыльчивость. Сейчас они ласковы и милы, а минуту спустя пытаются выцарапать несчастному партнеру глаза. И все из-за ерунды. То есть это окружающие считают причину истерики ерундой, сами же Львы уверены в обратном. Они слишком серьезно ко всему относятся и не приемлют обесценивания их чувств.

Стрелец

Женщины, рожденные под знаком Стрельца также обладают вспыльчивой натурой. Их может зацепить даже какой-то пустяк. Тарелки будут биться, стекла будут дрожать, но если выяснится, что причины для скандала не было, Стрелец всегда принесет извинения и сам не будет держать обид на других. Представительницы этого знака и хотели бы иметь менее огненный характер, но в порыве эмоций не успевают себя остановить.

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